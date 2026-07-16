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Telekom Srbija se stala členem protipirátské aliance

DNES! | redakce | tisk | názory

Skupina Telekom Srbija se stala nejnovějším členem protipirátské aliance ACE (Aliance pro kreativitu a zábavu; Alliance for Creativity and Entertainment).

ACE tímto krokem posílila své úsilí o ochranu obsahu v jihovýchodní Evropě a v celém globálním ekosystému digitálních médií.

Členství ve skupině Telekom Srbija odráží pokračující expanzi ACE mezi regionální společnosti, jejichž obsah, služby a publikum jsou přímo ovlivňovány stále sofistikovanějšími přeshraničními pirátskými sítěmi.

Vstupem do ACE přinese skupina Telekom Srbija do koalice důležité odborné znalosti regionálního trhu a zároveň získá přístup ke globálním zpravodajským informacím ACE, koordinaci vymáhání práva a vztahům v odvětvích médií, zábavy, sportu, telekomunikací a technologií. Tato spolupráce pomůže chránit investice skupiny Telekom Srbija do prémiového obsahu, sportovních práv a digitální distribuce a zároveň posílí legální digitální trhy v celé jihovýchodní Evropě i mimo ni.

Skupina Telekom Srbija je přední telekomunikační a mediální skupinou v jihovýchodní Evropě, která poskytuje konektivitu, multimediální a digitální služby v celém regionu. Působí na 15 trzích v regionu i globálně a obsluhuje více než 14 milionů uživatelů. V posledních letech se společnost rozšířila nad rámec svého hlavního telekomunikačního podnikání a stala se významným investorem do prémiového televizního, filmového, sportovního a digitálního obsahu, rozvíjí vlastní produkční a distribuční kapacity a licencuje svůj obsah mezinárodním platformám a vysílacím společnostem.

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