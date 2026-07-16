ČT připravuje seriál Jobovka v režii Jana Hřebejka

ČT připravuje seriál Jobovka v režii Jana HřebejkaDNES! | redakce | tisk | názory
Nový osmidílný seriál České televize Jobovka režiséra Jana Hřebejka a scenáristy Matěje Dadáka nabídne originální pohled na současný český venkov - místo, kde se střetávají tradice s modernizací, rodinné vazby s osobními ambicemi a staré křivdy s touhou po novém začátku. Seriál uvede Česká televize v roce 2027 na ČT1.
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Jobovka je seriálem o lidech, kteří se snaží začít znovu. O tom, jak těžké je najít své místo ve světě, který se rychle mění, a jak silně nás ovlivňují vztahy, do nichž jsme se narodili, nebo které jsme si během života sami vytvořili,“ říká kreativní producent České televize Jan Lekeš.
V centru příběhu stojí rodina Baránkových, která se po životní krizi stěhuje z Prahy do zapadlé vesničky Pleštiny. Sen o novém domově, který měl pomoci zachránit jejich vztah, se však rychle rozplývá. Chalupa vyžaduje razantní rekonstrukci, malý Lojza se v místní škole necítí vůbec dobře a křehkou rovnováhu rodiny ohrožuje i zdejší krasavice Sandra, která neváhá vyjádřit své sympatie a odhalí tak nejcitlivější místo Baránkovic vztahu.
Vesnice žije vlastním životem a nové příchozí přijímá s podezřením. Osudy rodiny se rychle protnou s několika výraznými osobnostmi, které určují místní život. Významnou roli hraje vlivný rod Jobových, který představuje tradiční mocenské struktury regionu, a do sebe zahleděný rod Rubášů, který žije minulostí a snahou napravit staré křivdy za každou cenu. Aby rodina obstála v nových zkouškách, musí především držet při sobě, ale to právě není vůbec lehké.
Seriál vznikl v autentických lokacích západních Čech.
zdroj: ČT