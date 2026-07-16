Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Čtvrtek, 16. července 2026, svátek má Luboš

ČT připravuje seriál Jobovka v režii Jana Hřebejka

DNES! | redakce | tisk | názory

Nový osmidílný seriál České televize Jobovka režiséra Jana Hřebejka a scenáristy Matěje Dadáka nabídne originální pohled na současný český venkov - místo, kde se střetávají tradice s modernizací, rodinné vazby s osobními ambicemi a staré křivdy s touhou po novém začátku. Seriál uvede Česká televize v roce 2027 na ČT1.

Jobovka je seriálem o lidech, kteří se snaží začít znovu. O tom, jak těžké je najít své místo ve světě, který se rychle mění, a jak silně nás ovlivňují vztahy, do nichž jsme se narodili, nebo které jsme si během života sami vytvořili,“ říká kreativní producent České televize Jan Lekeš.

Seriál Jobovka (foto: Mikuláš Křepelka, Česká televize)
▲ Seriál Jobovka (foto: Mikuláš Křepelka, Česká televize)

V centru příběhu stojí rodina Baránkových, která se po životní krizi stěhuje z Prahy do zapadlé vesničky Pleštiny. Sen o novém domově, který měl pomoci zachránit jejich vztah, se však rychle rozplývá. Chalupa vyžaduje razantní rekonstrukci, malý Lojza se v místní škole necítí vůbec dobře a křehkou rovnováhu rodiny ohrožuje i zdejší krasavice Sandra, která neváhá vyjádřit své sympatie a odhalí tak nejcitlivější místo Baránkovic vztahu.

Vesnice žije vlastním životem a nové příchozí přijímá s podezřením. Osudy rodiny se rychle protnou s několika výraznými osobnostmi, které určují místní život. Významnou roli hraje vlivný rod Jobových, který představuje tradiční mocenské struktury regionu, a do sebe zahleděný rod Rubášů, který žije minulostí a snahou napravit staré křivdy za každou cenu. Aby rodina obstála v nových zkouškách, musí především držet při sobě, ale to právě není vůbec lehké.

Seriál vznikl v autentických lokacích západních Čech.

zdroj: ČT

názory čtenářů




Další Zprávičky

Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
Prima Sport začala testovat v multiplexu 24
Prima Sport začala testovat v multiplexu 24
Homatics Box 4K V2 + Homatics Box Lite 4K V2 - výborné multimediální přehrávače s Google TV
Homatics Box 4K V2 + Homatics Box Lite 4K V2 - výborné multimediální přehrávače s Google TV
Lepší.TV rozšiřuje nabídku erotických stanic
Lepší.TV rozšiřuje nabídku erotických stanic
MS ve fotbale 2026 bude na ČT a TV Nova
MS ve fotbale 2026 bude na ČT a TV Nova
Skylink: FILMBOX+ One SK překlopen do HD
Skylink: FILMBOX+ One SK překlopen do HD
Black FM v multiplexu COLOR DAB
Black FM v multiplexu COLOR DAB
Skylink přesunul Docubox na nový transpondér
Skylink přesunul Docubox na nový transpondér
26E: Nový televizní multiplex s HD programy
26E: Nový televizní multiplex s HD programy
Polské FTA stanice Antena, Home TV, Nuta Gold, Nuta TV z nového TP
Polské FTA stanice Antena, Home TV, Nuta Gold, Nuta TV z nového TP
Seriál Sľub TV Markíza míří do zahraničí. Bude se vysílat v Maďarsku
Seriál Sľub TV Markíza míří do zahraničí. Bude se vysílat v Maďarsku
Videoklipová Hi!t Music volně na pozici 1W
Videoklipová Hi!t Music volně na pozici 1W
Druhá řada Farmy Česko startuje 22. června
Druhá řada Farmy Česko startuje 22. června

Reklama


Aktuality

Nepřehlédněte

Top Zprávičky

TV program

kanál CT1 20:05 Odstíny Colours of Ostrava 2026
20:10 MOST! (3/8)
21:00 Volha (3/5)
kanál CT2 20:00 Montmartre (5/8)
20:55 Montmartre (6/8)
21:50 Jesse Stone: Radikální změna
kanál NOVA 20:20 Případy mimořádné Marty (4)
21:30 Farma Česko II (15)
22:40 Kriminálka Las Vegas X (1)
kanál PRIMA 20:15 Zloba: Královna všeho zlého
22:35 Are You The One? Česko
23:30 Ano, šéfe!
kanál SEZNAM 20:10 Anton Špelec, ostrostřelec
22:05 Případ pro zvláštní skupinu (4)
23:20 Maigret (20)
kanál BARRANDOV 20:05 Josef Klíma: Jak jsem přežil devadesátky
20:55 Cyranův ostrov (15, 16)
21:55 Badatelé
kanál JEDNOTKA 20:30 Viera (7/9)
22:00 Komisár Montalbano
23:50 Vraždy v Sables-d´Olonne
kanál DVOJKA 20:10 Alberto Tomba. Vzostup víťaza
21:40 Fetiše socializmu
22:05 Fetiše socializmu
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Kukučka (13)
21:25 Rodinné prípady
22:10 Rodinné prípady
kanál JOJ-FAMILY 20:20 U nás doma (6)
21:15 U nás doma (7/7)
22:20 Prstýnek

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2026
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook