Kde mráz rozhoduje o životě prozradí Viasat Nature

Kde mráz rozhoduje o životě prozradí Viasat NatureDNES! | redakce | tisk | názory
Izolace. Samota. Teploty klesající až k minus 60 stupňům. Přesto existují lidé, kteří si takový život dobrovolně zvolili. Každý den čelí nejen neúprosným silám přírody, ale i svým vlastním démonům.
Během nelítostné zimy se jejich každodenní boj točí kolem jediného cíle, přežít. My se podíváme na několik mimořádně odolných osobností, které svůj život zasvětily aljašské divočině.
Nezdolná Sue Aikens
Sue Aikens (63) je americká spisovatelka a odbornice na přežití, považovaná za jednu z nejodolnějších žen na světě. Je také matkou a babičkou. Ve dvanácti letech se s matkou přestěhovala na Aljašku, kde byla záhy odkázána sama na sebe. Musela se naučit přežít v drsných podmínkách zcela vlastními silami. Je přesvědčena, že klíčem k přežití není odvaha, ale důkladná příprava a schopnost správně vyhodnotit situaci.
V roce 2007 ji vážně zranil medvěd grizzly a na pomoc musela čekat deset dní. Během této doby si sama ošetřovala zranění, vystopovala medvěda, zastřelila ho a vysílačkou přivolala pomoc. Její klidný hlas při komunikaci přes rádio však vedl záchranáře k přesvědčení, že její stav není kritický, a proto se záchranná akce nerozběhla tak rychle, jak by bylo potřeba.
Již řadu let provozuje tábor Kavik River Camp, který se nachází přibližně 300 kilometrů od severního polárního kruhu na severu Aljašky. Žije zde v naprosté izolaci, což jí vůbec nevadí, právě tady se totiž nemusí potýkat s nepředvídatelností lidského chování. Samota pro ni nepředstavuje výzvu, ale přirozené prostředí.
Chip a Agnes Hailstoneovi - rodina několika generací
Chip a Agnes Hailstoneovi žijí se svými pěti dcerami a dvěma Agnesinými syny z předchozího manželství v osadě Noorvik, asi 30 kilometrů severně od severního polárního kruhu. Nezůstávají zde však po celý rok, ale podle ročních období migrují. Jsou soběstační, živí se lovem a rybolovem a svůj způsob života přizpůsobili náročným podmínkám.
Chip pochází z Montany a na Aljašku se přestěhoval až později. Agnes je naopak příslušnicí původního kmene Inupiat a celý život vyrůstala v rodině lovců.
Chip se nikdy nemohl stát členem kmene Inupiat, a proto nemá nárok na některá tradiční lovecká práva. Agnes, která uchovává znalosti předávané po generace, svého manžela naučila číst stav ledu, zpracovávat kožešiny i využít každou část ulovené zvěře. Její matka i jeden ze sourozenců zahynuli v ledových vodách Aljašky, a proto je při pohybu na řekách a ledu mnohem opatrnější. Přesto si život jinde nedokáže představit. Aljaška pro ni není jen místem k životu, ale součástí její identity.
Glenn Villeneuve - tichý milovník přírody
Glenn Villeneuve, narozený v roce 1969, byl už jako dítě převážně samoukem a klasickou školu navštěvoval jen krátce. Na Aljašku se přestěhoval v roce 1999, protože věřil, že právě tam může žít život, po jakém vždy toužil, zcela nezávislý od moderního světa. Dnes žije v pohoří Brooks Range, jen něco málo přes 100 kilometrů od severního polárního kruhu, daleko od civilizace, bez elektřiny i tekoucí vody.
Je považován za jednu z nejautentičtějších postav, protože místo strojů často používá ruční nástroje a klidným, zamyšleným způsobem hovoří o vztahu člověka a přírody.
Byl dvakrát ženatý a strávil celé měsíce, aniž by potkal jediného člověka. Přesto ho nelze označit za poustevníka, společnosti druhých se nevyhýbá a aktivně se podílí také na výchově svých dětí.
Neúnavný Andy Bassich
Andy Bassich, narozený v roce 1958, patří mezi nejlépe připravené, ale zároveň i nejkritizovanější obyvatele aljašské divočiny. Mnozí ho považují za tvrdohlavého člověka s komplikovanou povahou. Zároveň je však mimořádně vytrvalý a pracovitý. Chová přibližně 25 saňových psů a jejich zdraví i výcviku věnuje maximální péči. Původně žil v oblasti Washingtonu, ale už v mládí se přestěhoval na Aljašku, kde se usadil poblíž řeky Yukon.
Své saňové psy využívá nejen k dopravě, ale i při každodenní práci. Staví domy, připravuje dřevo na topení, loví a rybaří. V roce 2018 utrpěl vážné zranění, kvůli němuž musel Aljašku na několik měsíců opustit. Jakmile se však zotavil, okamžitě se vrátil.
Jessie Holmes - muž, který nade vše miluje své psy
Jessie Holmes se narodil v Alabamě a ve svých dvaceti letech se přestěhoval na Aljašku, aby žil co nejblíže přírodě. Živí se lovem, odchytem kožešinové zvěře a tesařstvím, ale jeho největší vášní jsou saňoví psi.
Patří k nejoblíbenějším postavám díky svému mimořádnému vztahu ke psům, kterým věnuje maximální péči a pozornost. I díky tomu dvakrát zvítězil ve slavném závodě Iditarod Trail Sled Dog Race. Tento závod měří téměř 1 600 kilometrů a může trvat až dva týdny.
Své psy nevnímá jako pouhá zvířata, ale jako rovnocenné členy týmu s vlastní osobností. Během závodů vždy staví jejich zdraví nad konečný výsledek. Aby jim mohl zajistit tu nejlepší péči, spává často jen tři až čtyři hodiny denně.
Neobyčejné příběhy těchto zocelených lidí můžete sledovat v dokumentárním seriálu Život v sevření mrazu, který má premiéru 20. 7. v 19:00 hodin na stanici Viasat Nature. Seriál nabízí jedinečný pohled na každodenní život lidí, kteří si zvolili jednu z nejdrsnějších krajin světa za svůj domov a každý den dokazují, že odhodlání, zkušenosti a respekt k přírodě jsou klíčem k přežití.
zdroj: Viasat