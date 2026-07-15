Lepší.TV: 50% sleva na první měsíc

Lepší.TV: 50% sleva na první měsícDNES! | redakce | tisk | názory
Vyzkoušet si službu a ještě přitom první měsíc na předplatném ušetřit. Takový je princip současné akční nabídky provozovatele televizní OTT platformy Lepší.TV.
Princip nové akce operátora je jednoduchý. Nový zákazník si nejprve vyzkouší Lepší.TV na 10 dní za 10 Kč. Po zkušebním období získá 50% slevu na první měsíc sledování libovolného balíčku Lepší.TV.
Sleva platí pro balíčky MINI, KLASIK i TOP, takže si divák může zvolit obsah, který mu nejlépe vyhovuje. Vše je bez závazku a i po skončení akce získává divák s Lepší.TV a libovolným balíčkem dlouhodobě výhodný poměr ceny a programové nabídky.
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Chtěli jsme připravit nabídku, která bude pro nové zákazníky jednoduchá a srozumitelná. Nejprve si Lepší.TV vyzkouší a pokud se rozhodnou pokračovat, mohou si sami vybrat jakýkoliv balíček na první měsíc s 50% slevou,“ říká Pavel Górecki, ředitel Lepší.TV.