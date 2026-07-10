Z vysílače Praha - Petřín se krátce odmlčí rozhlasové stanice

Z vysílače Praha - Petřín se krátce odmlčí rozhlasové staniceDNES! | redakce | tisk | názory
Ve středu 15. července 2026 proběhne plánovaná výluka pražského rozhlasového vysílače Petřín. Během odstávky tak nebude z uvedeného vysílače možné přijímat běžně šířené rozhlasové programy.
Výluka petřínského vysílače proběhne dne 15.7.2026 mezi 10. a 20. hodinou. V uvedeném časovém rozmezí nebude z vysílače možné přijímat rozhlasové programy - konkrétně Český rozhlas Dvojka (91,2 MHz) a privátní stanici Evropa 2 (88,2 MHz).
Důvodem pro výluku vysílání je pravidelná kontrola vysílače, anténních systémů, údržba energetiky a vysílací technologie.