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Z vysílače Praha - Petřín se krátce odmlčí rozhlasové stanice

DNES! | redakce | tisk | názory

Ve středu 15. července 2026 proběhne plánovaná výluka pražského rozhlasového vysílače Petřín. Během odstávky tak nebude z uvedeného vysílače možné přijímat běžně šířené rozhlasové programy.

Výluka petřínského vysílače proběhne dne 15.7.2026 mezi 10. a 20. hodinou. V uvedeném časovém rozmezí nebude z vysílače možné přijímat rozhlasové programy - konkrétně Český rozhlas Dvojka (91,2 MHz) a privátní stanici Evropa 2 (88,2 MHz).

Důvodem pro výluku vysílání je pravidelná kontrola vysílače, anténních systémů, údržba energetiky a vysílací technologie.

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