TLC ukáže bizarní případy z pohotovosti, na které jen tak nezapomenete

TLC ukáže bizarní případy z pohotovosti, na které jen tak nezapomeneteDNES! | redakce | tisk | názory
Je tu léto. Sezóna grilování, výletů do přírody, lenošení u bazénu i na zahradě - ale také bizarních úrazů, které často znějí spíš jako historka z béčkové komedie. Že na tom sami nejste zas tak špatně, se budete v nadcházejících měsících moci přesvědčit i díky lifestylové stanici TLC, která od 10. července 2026 zařazuje do vysílání první řadu reality show Co ve mně uvízlo (Stuck).
Ve stručnosti jde o příběhy pacientů, v jejichž těle záhadným způsobem skončily předměty, které tam rozhodně nemají co dělat.
Co ve mně uvízlo není klasická reality show o životech lidí s netypickými diagnózami. Zaměřuje se přímo na medicínskou stránku věci a spoléhá se přitom hlavně na autentické záběry ze zákroků, které se odehrávají přímo před kamerou. Prezident TLC Howard Lee pořad popisuje jako „imerzivní lékařskou sérii“. Výsledkem je kombinace napětí, medicíny a příběhů, nad kterými někdy zůstává rozum stát.
Lékaři v jednotlivých dílech z pacientů vytahují předměty zabodnuté, zaklíněné nebo uvízlé v těle. Samotní pacienti zároveň popisují, jak se do takové situace vůbec dostali. Většina příběhů má společné to, že začíná poměrně banálně: nepozorný pohyb, práce se dřevem, pád, rybářský háček, nehet na špatném místě nebo hmyz, který se dostal tam, kam neměl.
Ukázkovým příkladem je hned první díl, který sleduje příběhy tří pacientů. Buddymu zalezl brouk hluboko do ucha. Wynnston dorazí na pohotovost s rukou probodnutou obří třískou. Brittany potřebuje pomoc kvůli předmětu, který skončil tam, kde nikdy skončit neměl. Další epizody pak ukazují, že podobné případy mohou být ještě podivnější.
V dílu Chlupatý, zubatý teratom přiveze záchranka těhotnou Kaylu s bolestmi břicha, jenže nález doktora Crawforda překvapí i zkušený tým. Mary mezitím řeší nehet zaseknutý v uchu. O týden později, v epizodě Píchnutí do oka, doktor Mellick vytahuje ženě z očního důlku patu jehlového podpatku, zatímco jeho kolega Crawford pomáhá Brianovi se stočeným hřebíkem v předloktí.
Podle tvůrců vyhledá jen ve Spojených státech každý rok víc než půl milionu lidí lékařskou pomoc kvůli předmětu, který jim uvízl v těle. Léto podobným eskapádám přeje: lidé tráví víc času venku, sportují, opravují, pracují na zahradě, chodí bosí nebo se pouštějí do aktivit, na které během roku nemají čas.
Co ve mně uvízlo tak stojí někde mezi lékařskou reality show a přehlídkou úrazů, u kterých se člověk mimoděk přikrčí. Není to jen pořad pro silné žaludky, ale i připomínka, že zahrada, bazén nebo dílna jsou daleko nebezpečnější místa než si většina z nás připouští.
TLC zařadí první řadu reality show Co ve mně uvízlo (Stuck) od pátku 10. července 2026 ve 20:00. Další díly poběží každý pátek ve stejném čase.
zdroj: WBD