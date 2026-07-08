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Spolupráce Infinite Orbits a Arianespace

DNES! | redakce | tisk | názory

Společnosti Arianespace a Infinite Orbits podepsaly memorandum o porozumění (MoU) pro prozkoumání budoucích evropských možností vypouštění přímo na geostacionární dráhu.

Toto partnerství si klade za cíl připravit se na budoucí potřeby služeb na oběžné dráze studiem vypouštěcích kapacit potřebných pro nasazení inspekčních misí a misí k prodloužení životnosti geostacionárních satelitů.

Tato spolupráce ilustruje závazek společnosti Arianespace podporovat evropské aktéry NewSpace a přispívat k posílení evropské vesmírné suverenity prostřednictvím rozvoje nových vypouštěcích kapacit.

Partnerství, oznámené během francouzského summitu NewSpace, spojuje desetiletí historie vypouštění raket společnosti Arianespace s novou generací servisních kapacit na oběžné dráze společnosti Infinite Orbits. Spolupráce odráží vývoj evropského vesmírného ekosystému, kde zavedení poskytovatelé vypouštění raket a společnosti NewSpace spolupracují na vývoji budoucích francouzských a evropských možností vypouštění přímo na geostacionární dráhu (GEO).

Pro Infinite Orbits je budoucí schopnost vypouštění přímo na geostacionární dráhu klíčovým faktorem pro Orbit Guard i Endurance. Přímý přístup na geostacionární dráhu umožňuje společnosti rychleji nasazovat servisní kosmické lodě, což podporuje inspekce satelitů a mise prodloužení jejich životnosti s větší provozní flexibilitou.

Identifikací těchto budoucích požadavků na vypouštění raket společnost Infinite Orbits znovu potvrzuje svůj závazek k evropským možnostem vypouštění raket a zároveň podporuje včasný rozvoj suverénního přístupu na geostacionární dráhu.

Toto memorandum o porozumění odráží rostoucí komerční poptávku po suverénních evropských možnostech vypouštění přímo na geostacionární dráhu a posiluje společnou ambici obou společností posílit nezávislý přístup Evropy do vesmíru. Kombinací odborných znalostí v oblasti vypouštění raket s obsluhou na oběžné dráze pomůže partnerství provozovatelům satelitů prodloužit životnost mise, maximalizovat hodnotu stávajících aktiv geostacionární dráhy a zlepšit dlouhodobou odolnost evropské vesmírné infrastruktury.

zdroj: Arianespace

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