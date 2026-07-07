28,2E: Změna v distribuci filmového FTA paketu Great!DNES! | redakce | tisk | názory
Britský bezplatný paket filmových kanálů Great! na satelitu Astra 2F (28,2°E) se vysílá v nové konfiguraci. Multiplex byl překlopen do standardu DVB-S2 a modulace 8PSK. Je to další krok v odklonu od zastaralé distribuce v DVB-S/QPSK.
Transpondér s filmovými FTA programy Great! se vysílá ze satelitu Astra2F (28,2°E) v britském paprsku. Příjem ve střední Evropě je proto komplikovaný a možný na některých místech s parabolami o větších rozměrech (podle místa příjmu).
Po překlopení do DVB-S2/8PSK se zvýšila celková kapacita sítě z 42,2 Mbit/s na 54,4 Mbit/s. Nová konfigurace umožňuje šířit 2x více televizních stanic než doposud. Každý z kanálů Great! se vysílá v MPEG-2 s průběrným video bit ratem kolem 1,7 až 2,5 Mbit/s.
Great! je nabídka bezplatných tematických filmových kanálů, které jsou určeny pro diváky ve Velké Británii a Irsku. V současné době portfolio tvoří programy Great! Mystery, Great! action, Great! Romance a Great! TV, které nabízejí klasickou filmovou produkci a zábavu.
nové technické parametry:
• Astra 2F (28,2°E), freq. 11,307 GHz, pol. V, SR 27500, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK, FTA
multiplex obsahuje kanály Great! Mystery (Ireland), GREAT! tv (Ireland), GREAT! action, Great! Mystery, Great! Romance, G! Romance+1, G! Mystery+1, Great! Action (Ireland), Great! Action+1, GREAT! tv, GREAT! tv+1.
původní technické parametry:
• Astra 2F (28,2°E), freq. 11,307 GHz, pol. V, SR 27500, FEC 5/6, DVB-S/QPSK, FTA
zdroj: satkurier.pl