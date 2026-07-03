AXN Black a AXN White v nabídce Sky Deutschland

AXN Black a AXN White v nabídce Sky DeutschlandDNES! | redakce | tisk | názory
Od 1. července jsou součástí placené televizní služby Sky Deutschland dva seriálové a filmové kanály AXN Black a AXN White. Divákům nabídnou kriminální, thrillerové seriály, historická dramata či britské pořady.
Mezi nejvýznamnější patří úspěšné americké seriály „Chicago P.D.“ a „Yellowstone“, stejně jako irské kriminální drama „Kin“
AXN Black nabízí vstupenku do akčního klubu. Divákům nabízí úspěšné americké seriály, strhující akci a vzrušující kriminální seriály.
AXN White přináší dojemné dramatické seriály, vysoce kvalitní literární adaptace a oceňované kriminální seriály.
Programy AXN Black a AXN White jsou dostupné zákazníkům Sky v Německu, Rakousku a Švýcarsku s balíčkem Entertainment a to bez dodatečných poplatků. Vedle lineárních programů mají klienti přístup k více než 1000 titulům na vyžádání a také k premiérám seriálů.
Oba kanály jsou dostupné na Sky Q, Sky Stream, Sky Q Mini, v aplikaci Sky Q a Sky Go a jsou dostupné na všech typech platforem Sky. AXN Black najdou diváci na 115. pozici v EPG a AXN White na 116. předvolbě.
technické parametry - AXN Black HD:
• Astra 1P (19,2°E), freq. 12,304 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 9/10, DVB-S2/QPSK
technické parametry - AXN White HD:
• Astra 1N (19,2°E), freq. 12,382 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK