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AXN Black a AXN White v nabídce Sky Deutschland

DNES! | redakce | tisk | názory

Od 1. července jsou součástí placené televizní služby Sky Deutschland dva seriálové a filmové kanály AXN Black a AXN White. Divákům nabídnou kriminální, thrillerové seriály, historická dramata či britské pořady.

Mezi nejvýznamnější patří úspěšné americké seriály „Chicago P.D.“ a „Yellowstone“, stejně jako irské kriminální drama „Kin“

AXN Black nabízí vstupenku do akčního klubu. Divákům nabízí úspěšné americké seriály, strhující akci a vzrušující kriminální seriály.

AXN White přináší dojemné dramatické seriály, vysoce kvalitní literární adaptace a oceňované kriminální seriály.

Programy AXN Black a AXN White jsou dostupné zákazníkům Sky v Německu, Rakousku a Švýcarsku s balíčkem Entertainment a to bez dodatečných poplatků. Vedle lineárních programů mají klienti přístup k více než 1000 titulům na vyžádání a také k premiérám seriálů.

Oba kanály jsou dostupné na Sky Q, Sky Stream, Sky Q Mini, v aplikaci Sky Q a Sky Go a jsou dostupné na všech typech platforem Sky. AXN Black najdou diváci na 115. pozici v EPG a AXN White na 116. předvolbě.

technické parametry - AXN Black HD:

Astra 1P (19,2°E), freq. 12,304 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 9/10, DVB-S2/QPSK

technické parametry - AXN White HD:

Astra 1N (19,2°E), freq. 12,382 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK

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TV program

kanál CT1 20:20 Vyprávěj
21:15 Všechnopárty
22:10 Hercule Poirot
kanál CT2 20:00 Povídka o policajtovi
21:55 Balík peněz
23:25 Lovcova noc
kanál NOVA 20:20 Slunce, seno, erotika
22:05 Farma Česko II (8)
23:25 Kriminálka Miami VI (9)
kanál PRIMA 20:15 Máme rádi Jardu
22:10 Máme rádi Česko
00:00 Ano, šéfe!
kanál SEZNAM 20:10 Život plný malérů
22:05 Pot a krev
00:40 Maigret (11)
kanál BARRANDOV 20:05 André Rieu - Sen noci svatojánské
22:45 Sex Files (11)
00:20 SeXoňa
kanál JEDNOTKA 20:30 Čo ja viem
21:55 Cestou necestou
22:30 Edith Piaf
kanál DVOJKA 20:10 Mŕtvi nespievajú (1/2)
21:30 Ktosi je za dverami
22:15 Ktosi je za dverami
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Kukučka (8)
21:30 Kredenc
22:50 Partička
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Láska na druhý pohled
22:20 Dr. Dokonalý (10)
23:20 Medicopter 117 (71)

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