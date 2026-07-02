Léto na prima+: Reálné policejní zásahy či trháky

Léto na prima+: Reálné policejní zásahy či trhákyDNES! | redakce | tisk | názory
Léto na prima+ bude patřit především původní dokumentární sérii Ve službě: Jménem zákona, která divákům nabídne autentický pohled do práce policistů napříč jednotlivými složkami.
Za dokumentární novinkou stojí režisérka Martina Eretová, autorka úspěšných projektů pro prima+, jako jsou Bez lítosti, přinášející rozhovory s doživotně odsouzenými vrahy, nebo první řady dokumentární série Ve službě: Za mřížemi, která nabídla jedinečný pohled do práce příslušníků Vězeňské služby. Tentokrát se její kamery vydaly mezi prvosledové hlídky, vyšetřovatele, cizineckou policii i zásahové jednotky a zachycují skutečné případy i náročná rozhodnutí lidí, kteří stojí v první linii.
Vedle vlastní tvorby přinese videotéka také řadu filmových a seriálových premiér včetně oceňovaných snímků Amerikánka, The Bikeriders, Anatomie pádu, Ferrari nebo Včelař.
Programové tipy z nabídky prima+
červenec
• Jménem zákona (15. nebo 22. 7.) - nová česká dokumentární krimi série mapující práci prvosledových hlídek, vyšetřovatelů, cizinecké policie i zásahových jednotek.
• Až na věky (1. 7.) - oceňované norské vztahové drama o manželské krizi a hledání vlastní identity, které uspělo na festivalu v Karlových Varech.
• Amerikánka (25. 7.) - výrazný český film Viktora Tauše o dívce vyrůstající v dětských domovech a její cestě za svobodou.
• The Bikeriders (18. 7.) - stylové kriminální drama z prostředí motorkářského gangu v Americe 60. let s Jodie Comer a Austinem Butlerem.
• Beartown (1. 7.) - švédská minisérie podle bestselleru Fredrika Backmana o komunitě, kterou rozdělí šokující obvinění mladého hokejisty.
• Zpřítomnělí a Zpřítomnělí 2 (1. a 15. 7.) - originální norské sci-fi krimi, kde se v současném Oslu objevují lidé z minulosti a vyšetřování získává historický rozměr.
• Reyka (1. 7.) - jihoafrická krimi o detektivce, která se jako dítě stala obětí únosu a nyní řeší složité případy.
• Letní restart a Dotkni se mého srdce (15. 7.) - dvě jihokorejské romantické série, první o novém životním začátku, druhá o herečce vydávající se za sekretářku.
• TikTok: Virální vraždy II (1. 7.) - dokumentární true crime série o vraždách, které se staly virálními na sociálních sítích.
• Páry v utajení (1. 7.) - norská reality show kombinující seznamku, společenskou hru a detektivní dedukci.
srpen
• Anatomie pádu (1. 8.) - oceňované francouzské drama o záhadné smrti manžela a soudním procesu, který odhaluje tajemství jednoho vztahu.
• Chiméra (1. 8.) - poetická dobrodružná fantasy Alice Rohrwacherové o lovcích etruských pokladů a hledání ztracené lásky.
• Včelař (1. 8.) - akční thriller s Jasonem Stathamem v roli bývalého elitního agenta, který se vydává za pomstou.
• Ferrari a Legenda jménem Lamborghini (1. 8.) - dvojice životopisných filmů věnovaných ikonám italského automobilového průmyslu.
• Foodie Love: Chuť začít znova (1. 8.) - romantický seriál o dvojici, kterou spojí seznamovací aplikace pro milovníky gastronomie.
• Dominový efekt (1. 8.) - australská kriminální minisérie inspirovaná skutečnými událostmi o vyšetřování, které přeroste v rozsáhlé spiknutí.
• Vraždy na maloměstě (1. 8.) - nová kriminální série z malého přímořského městečka, kde se za poklidnou atmosférou skrývají temná tajemství.
• Hotel na pobřeží - 3. série (15. 8.) - pokračování švédského dramatu o soupeření dvou hotelových rodin, do nějž zasáhne záhadná smrt.
• Penthouse: Cena za luxus a Taxikář: Tvář spravedlnosti (1. a 15. 8.) - dvě výrazné jihokorejské série plné intrik, kriminality a pomsty.
• Bunkr a Podvodníci s láskou - 2. série (1. 8.) - nové true crime dokumenty o únosu mladé ženy a romantických podvodech.
zdroj: FTV Prima