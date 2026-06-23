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CANAL+ rozšiřuje spolupráci se Samsungem

DNES! | redakce | tisk | názory

Mediální skupina CANAL+ rozšiřuje spolupráci se společností Samsung Electronics, předním světovým výrobcem chytrých televizorů. Rozšířená spolupráce se týká anglicky a portugalsky mluvících afrických zemích, které obsluhuje skupina MultiChoice Group.

Spolupráce obou subjektů umožní předinstalaci streamovací služby DStv Steam od skupiny MultiChoice Group na chytrých televizorech Samsung na těchto trzích.

Zároveň podporuje expanzi streamovacího a OTT ekosystému skupiny MultiChoice Group na klíčových afrických trzích.

Logo CANAL+ (foto: CANAL+)
▲ Logo CANAL+ (foto: CANAL+)

Jde o rozšíření strategického partnerství, které mezi CANAL+ a Samsung probíhá na 40 zemích v Evropě, frankofonní Africe a Asii.

Od 1. června 2026 je aplikace DStv Stream předinstalována na všech nových chytrých televizorech Samsung v 18 afrických zemích, včetně Jihoafrické republiky, Nigérie, Keni, Angoly, Tanzanie, Ugandy, Zambie a Zimbabwe.

Díky předinstalování aplikace budou mít zákazníci se smart televizory Samsung výhodu ve zjednodušeném přístupu k celé škále obsahu dostupného na platformě DStv Stream, včetně probíhajícího šampionátu MS ve fotbale 2026, anglické fotbalové Premier League a domácích a mezinárodních ragbyových soutěží, včetně bohaté nabídky místního a mezinárodního obsahu.

Aplikace DStv Stream je na nových televizorech Samsung přímo dostupná z domovské obrazovky, což umožňuje jednodušší a bezproblémovější způsob přístupu k obsahu a nabídkám MultiChoice Group.

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