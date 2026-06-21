Koncert Il Volo a Bocelli na Rai 1

Koncert Il Volo a Bocelli na Rai 1DNES! | redakce | tisk | názory
Italská veřejnoprávní televize Rai uvede benefiční koncert ve spolupráci s AssoConcerti (Associazione Italiana Musica dal Vivo), FIMI (Federazione Industria Musicale Italiana) a SIAE (Societa Italiana Autori Editori), ve spolupráci s univerzitní nemocnicí Agostino Gemelli IRCCS.
Veškerý výtěžek bude věnován nemocnici Gemelli na podporu výzkumu onkologických onemocnění.
Na pódiu uvidí diváci mimo jiných tenoristu Andreu Bocelli a populární skupinu Il Volo.
Dále vystoupí například Emma, Annalisa, Biagio Antonacci a další.
Jako čestní hosté vystoupí držitelé Nobelové ceny Thomas Südhof a Gregg Semenza.
Přímý přenos show "Vita!" ze sugestivního 2500 let starého historického stadionu Circus Maximus v Římě mohou diváci sledovat 22.6. od 21:30 hodin na programech Rai 1 (v Evropě) a na Rai Italia (mimo Evropu). Pořad bude k dispozici i v Ultra HD rozlišení ve formátu 4K.
Vysílání Rai 1 je možné přijímat FTA ze satelitního systému Eutelsat Hot Bird na pozici 13°E. Stejný program je šířen volně v distribučním multiplexu v režimu multistream na satelitu Eutelsat 5 West B, kde se nachází i volně šířený program Rai 4K. Hlavní program Rai 1 je u nás k dispozici u vybraných televizních operátorů IPTV a OTT platforem.
zdroj: https://www.davidemaggio.it/musica/vita-il-concerto-di-rai-1-con-giorgia-cardinaletti-e-nek + franck