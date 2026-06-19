Propad v rozpočtu ČT může dosáhnout více než dvou miliard

Propad v rozpočtu ČT může dosáhnout více než dvou miliardDNES! | redakce | tisk | názory
Předložený návrh vládního zákona, kterým se má měnit financování České televize, jí neumožní v případě schválení dodržet povinnosti, které jsou legislativně zakotvené. Změny ji nepřipraví jen o částku 1,3 miliardy korun, ale o částku, která je mnohem vyšší, a to v řádech dalších stamilionů.
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Chci a nadále budu jednat s premiérem Andrejem Babišem a samozřejmě s ministrem kultury Oto Klempířem, ale i s dalšími představiteli vládní koalice a pochopitelně také se zástupci současné opozice. Při projednávání zákona musí vzít v úvahu, že s tímto zredukovaným rozpočtem nelze dodržet celou řadu povinností, které ČT ukládá současná legislativa,“ říká generální ředitel ČT Hynek Chudárek a dodává: „
K hospodaření České televize přistupuji já i moji kolegové z vedení velmi zodpovědně. Musím tedy připustit, že k určitému snížení financí skutečně dojde a my na to musíme být připraveni. Možné úspory proto společně hledáme. Je ale nepřijatelné, aby nedošlo k úpravě navrhované částky.“
Navrhované změny vrací Českou televizi v podstatě až do roku 2008, kdy činily příjmy z televizních poplatků 5,7 miliardy korun, stejně jako v roce 2024. Rozdíl mezi navrhovaným příspěvkem ze státního rozpočtu, který odpovídá výši poplatku v roce 2024, a plánovaným příjmem v roce 2027 je přibližně 1,3 miliardy korun. V roce 2024 Česká televize navíc čerpala dalších 463 milionů z rezerv, kterými v roce 2027 disponovat nebude. I s ohledem na vyčerpané rezervy bylo v roce 2025 přistoupeno ke zvýšení televizního poplatku. V roce 2027 také končí zákonem garantovaná úprava pro média veřejné služby na odpočet DPH, a pokud nedojde k jejímu prodloužení, může být výpadek financí od 1. 1. 2028 vyšší o dalších zhruba 400 milionů korun. V roce 2028 by též dle stávajících pravidel došlo k valorizaci výše poplatku v návaznosti na vývoj inflace, k čemuž by dle vládního návrhu nedošlo a Česká televize by tak přišla o dalších 300 milionů korun.
V roce 2027 tak snížení rozpočtu může fakticky dosahovat výše 1,75 miliardy a v roce 2028 více než 2,4 miliardy korun.
S takto nastaveným rozpočtem nelze řádně plnit veřejnou službu v oblasti televizního vysílání dle aktuálních standardů, a stejně tak není možné plnit některé povinnosti vyplývající z loni uzavřeného a aktuálně platného memoranda.
V souvislosti se zvýšením televizního poplatku v loňském roce byla České televizi uložena určitá omezení, která bude nutné zrušit. Jedná se zejména o omezení obchodních sdělení, zákaz obchodování s on-line reklamním časem a odvod do Státního fondu kultury ČR ve výši 25 % ze sponzoringu. K diskusi je bezpochyby také indexace příspěvku ze státního rozpočtu, když aktuálně navrhovaná kumulativní míra inflace ve výši 10 % je nevyhovující a nedůvodná. Předchozí, dnes již neaktuální návrh Ministerstva kultury ČR, předpokládal každoroční navyšování příspěvku o míru inflace (maximálně však o 5 %) a aktuálně platná legislativa stanoví navyšování televizního poplatku o kumulovanou míru inflace, avšak v nižší šestiprocentní výši, tzn. ve větší frekvenci.
Pokud nedojde k zohlednění uvedeného a nebude hodnota příspěvku ze státního rozpočtu stanovena v adekvátní výši, tak se takto redukovaný rozpočet dotkne všech součástí ČT včetně zpravodajství, sportovního vysílání, dramatické a dokumentární tvorby, publicistiky a tvorby pro děti. Česká televize nebude také schopná naplňovat svou zákonnou povinnost podílu regionálního vysílání ve výši 20 %.
Právě z jednotlivých návrhů možných úspor vyplyne, v jakém rozsahu bude ČT v případě platnosti změny zákona muset začít propouštět zaměstnance. Bude muset také dojít k pozastavení plánované investice do výstavby nového zpravodajského studia v Praze, která je již ve fázi přípravy. V žádném případě nelze uvažovat ani o projektu nového studia v Ostravě.
zdroj: ČT