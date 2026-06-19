Čarodějka se vrací na SkyShowtime

Čarodějka se vrací na SkyShowtimeDNES! | redakce | tisk | názory
Vraťte se do Smaragdového města a nechte se znovu unést kouzelným světem země Oz s filmem Čarodějka: Druhá část, který můžete v České republice exkluzivně sledovat od 20. června.
Čarodějka: Druhá část je velkolepé zakončení celosvětového kulturního fenoménu Čarodějka, který už teď můžete exkluzivně zhlédnout na SkyShowtime.
Ve filmu Čarodějka: Druhá část se Elphaba a Glinda už odcizily a každá musí žít s důsledky svých rozhodnutí. Elphaba (Cynthia Erivo) je teď považována za Zlou čarodějnici ze Západu, žije ve vyhnanství a dál bojuje za odhalení Čaroděje. Glinda (Ariana Grande) se zatím stala okouzlujícím symbolem Dobra a užívá si všech výhod slávy a popularity. Když jim do života vpadne dívka z Kansasu, Elphaba a Glinda se musí znovu spojit a navzájem se doopravdy poznat. Jen tak mohou změnit samy sebe i celou zemi Oz. Pusťte k sobě domů dobrodružství a připravte se na změnu... navždy.
Film vznikl na motivy přelomové muzikálové divadelní hry s hudbou a texty od legendárního držitele Grammy® a Oscara®, skladatele a textaře Stephena Schwarze, a knihy Winnie Holzmanové podle bestselleru Gregoryho Maguirea. Režie se ujal slavný filmař Jon M. Chu a opět se setkáme s oblíbenými hvězdami v čele s na Oscara nominovanými Cynthií Erivo a Arianou Grande.
Ve filmu dále hrají držitel ceny Critics' Choice® a na cenu Emmy® nominovaný Jonathan Bailey (Jurský svět: Znovuzrození, Bridgerton), držitel ceny Emmy Jeff Goldblum (Jurský park, Den nezávislosti), držitelka Oscara a Zlatého glóbu® Michelle Yeoh (Všechno, všude, najednou; Šíleně bohatí Asiati), na Cenu Sdružení filmových a televizních herců® nominovaný Ethan Slater (broadwayský muzikál SpongeBob SquarePants, The Man Behind the Camera), Bowen Yang (Saturday Night Live, No není to romantika?) a Marissa Bode. Film opět produkoval uznávaný tvůrce Marc Platt, držitel cen Tony® a Emmy, a několikanásobný držitel ceny Tony David Stone. Výkonnými producenty jsou Stephen Schwartz, David Nicksay, Jared LeBoff, Winnie Holzman a Dana Fox.
Čarodějka: Druhá částje dalším přírůstkem ke stále širší nabídce filmových trháků jako Panství Downton: Velké finále, Jak vycvičit draka, Jurský svět: Znovuzrození a Čarodějka.
zdroj: SkyShowtime