Nickelodeon France se může vysílat ve Valonsku

Nickelodeon France se může vysílat ve ValonskuDNES! | redakce | tisk | názory
Dětská stanice Nickelodeon France, která se vysílá s českou vysílací licencí, může rozšířit svoji distribuci na území dalšího regionu. Rozhodla o tom RRTV.
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) na svém osmém zasedání konaného 16. června 2026 vyhověla požadavku vysílatele, společnosti ViacomCBS Networks International Czech s.r.o., ve věci rozšíření distribuce Nickelodeon France o Valonsko.
Provozovatel vlastní českou vysílací licenci pro šíření Nickelodeon France prostřednictvím zvláštních přenosových systémů (distribuce přes internet) a to od 16. dubna 2024.
Program Nickelodeon France se doposud mohl vysílat na území Francie a Monaka. Nickelodeon France je dětský program složený ze zábavních pořadů, seriálů, filmů a animovaných pořadů.