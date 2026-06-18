Rádio Goldies přišlo o licenci

Rádio Goldies přišlo o licenciDNES! | redakce | tisk | názory
Slovenská privátní rozhlasová stanice Rádio Goldies, společnosti FM media s.r.o., již nemůže vysílat. Slovenský regulátor médií RpMS (Rada pro mediální služby) na svém posledním zasedání konaného 17. června 2026 rozhodl o odejmutí frekvence 92,8 MHz Trenčín, která byla udělena stanici Rádio Goldies.
Rádio Goldies, respektive FM media s.r.o., přišlo o uvedenou VKV/FM frekvenci. Podle zjištění RpMS ji provozovatel nevyužíval v monitorovaných dnech a to 25.11.2025, 7.1.2026, 9.3.2026 a 29.4.2026 a jako sankci ji provozovateli odňala.
Zároveň společnosti FM media s.r.o. odňala licenci na vysílání, neboť předmětná frekvence byla jediná, kterou měl vysílatel přidělenou.