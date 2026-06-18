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Bloomberg opět ukončil FTA HD distribuci do Evropy

DNES! | redakce | tisk | názory

Volně ( FTA) vysílaná evropská verze ekonomicko-byznysového kanálu Bloomberg skončila v HD rozlišení na satelitním systému Eutelsat Hot Bird na pozici 13°E.

Stalo se tak po zhruba 1,5 měsíci provozu Bloomberg HD do Evropy. Vysílání bylo na pozici 13°E spuštěno na konci dubnu letošního roku. Důvody vypnutí HD verze nejsou známé.

Na stejné pozici je nadále k dispozici SD verze téhož programu a FTA. Vysílání Bloomberg v HD je nadále k dispozici v britské verzi na satelitu Astra 2G a to v silném evropském svazku.

technické parametry - Bloomberg TV (SD):

Eutelsat Hot Bird 13G (13°E), freq. 11,137 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S/QPSK, FTA

bývalé technické parametry - Bloomberg TV HD (vysílání zde bylo ukončeno!):

• Eutelsat Hot Bird 13G (13°E), freq. 11,373 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, FTA

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21:05 Gejzír
21:35 Máte slovo s M. Jílkovou
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21:00 Stopy Járy Cimrmana (6/6)
21:25 Národní klenoty
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21:35 Comeback III
22:10 Comeback III
kanál PRIMA 20:15 Polabí (77)
21:35 Inkognito
22:40 Inkognito
kanál SEZNAM 20:10 Chobotnice z druhého patra
22:10 Hra bez pravidel
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kanál BARRANDOV 20:05 Josef Klíma: Jak jsem přežil devadesátky
21:00 Cyranův ostrov (7, 8)
22:05 Badatelé
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22:00 Komisár Montalbano
23:45 Vraždy v Okcitánii
kanál DVOJKA 20:10 Moja diagnóza
20:35 Joe the First
22:00 SK dejiny
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21:25 Rodinné prípady
22:10 Rodinné prípady
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