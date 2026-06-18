Bloomberg opět ukončil FTA HD distribuci do Evropy

Bloomberg opět ukončil FTA HD distribuci do EvropyDNES! | redakce | tisk | názory
Volně ( FTA) vysílaná evropská verze ekonomicko-byznysového kanálu Bloomberg skončila v HD rozlišení na satelitním systému Eutelsat Hot Bird na pozici 13°E.
Stalo se tak po zhruba 1,5 měsíci provozu Bloomberg HD do Evropy. Vysílání bylo na pozici 13°E spuštěno na konci dubnu letošního roku. Důvody vypnutí HD verze nejsou známé.
Na stejné pozici je nadále k dispozici SD verze téhož programu a FTA. Vysílání Bloomberg v HD je nadále k dispozici v britské verzi na satelitu Astra 2G a to v silném evropském svazku.
technické parametry - Bloomberg TV (SD):
• Eutelsat Hot Bird 13G (13°E), freq. 11,137 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S/QPSK, FTA
bývalé technické parametry - Bloomberg TV HD (vysílání zde bylo ukončeno!):
• Eutelsat Hot Bird 13G (13°E), freq. 11,373 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, FTA