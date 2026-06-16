Rumunsko: Konec hudební ZU TV, start Chefi.ro

Rumunsko: Konec hudební ZU TV, start Chefi.roDNES! | redakce | tisk | názory
Na rumunském televizním trhu došlo v pondělí 15. června 2026 k významné změně. Tamní hudební stanice ZU TV ukončila svoje lineární vysílání a na její pozici se vysílá nový program s názvem Chefi.ro.
Konec lineárního programu ZU TV je reakcí na nové konzumní návyky diváků. Hudba se masivně přesunula do digitální podoby a streamingu, zatímco lineární televize zůstává relevantní na zábavu, vaření, životní styl a rodinný obsah.
Nová stanice Chefi.ro je určena divákům, kteří se zajímají o vaření, zábavu, zdraví, cestování, kulturní zážitky, rodinný život a současný životní styl. Cílovou skupinou je městské a národní publikum ve věku od 18 do 54 let.
Chefi.ro propojuje lineární televizi, digitální obsah (na internetu) a nové redakční formáty s vysokým potenciálem zapojení pro městské a komerční publikum.
Program Chefi.ro je součástí DTH platforem Orange Romania a Focus Sat. Provozovatelem projektu je Digital Antena Group, digitální divize společnosti Antena TV Group.
technické parametry - Chefi.ro:
• Hellas Sat 3 (39°E), freq. 12,524 GHz, pol. V, SR 30000, FEC 7/8, DVB-S/QPSK, CA Viaccess + Videoguard
• Hellas Sat 3 (39°E), freq. 12,656 GHz, pol. H, SR 15155, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, CA Conax
• Thor 6 (0,8°W), freq. 11,996 GHz, pol. V, SR 28000, FEC 7/8, DVB-S/QPSK, CA Conax + Nagra MA