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Vyhlášeno výběrové řízení na funkci ředitele RpMS

DNES! | redakce | tisk | názory

Předseda Rady pro mediální služby, v souladu se Statutem Rady pro mediální služby účinného od 3. června 2026, vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce ředitele Rady pro mediální služby (RpMS).

Ředitel je výkonným orgánem regulátora, kterého volí a odvolává rada. Rozhoduje ve věcech, ve kterých rozhodování není zákonem o mediálních službách svěřeno plénu ani senátem regulátora, řídí kancelář regulátora, plní rozhodnutí rady a další úkoly určené statutem a organizačním řádem regulátora.

Ředitel odpovídá za každodenní chod regulátora, řídí jeho odborné útvary, vede a personálně rozvíjí tým zaměstnanců a dbá na to, aby rozhodnutí a záměry rady byly implementovány v regulační praxi. Zároveň spoluvytváří a naplňuje strategické směřování úřadu, nastavuje vnitřní procesy a priority a odpovídá za efektivní hospodaření.

Regulátora reprezentuje i navenek zejména ve styku s regulovanými subjekty a profesními sdruženími, s orgány státní správy a v mezinárodní a evropské spolupráci.

Výběrové řízení se provádí formou veřejného slyšení, jehož součástí je prezentace projektu řízení regulátora. Slyšení bude přenášeno živě prostřednictvím webového sídla regulátora včetně bezprostředně následující rozpravy a hlasování. Lhůta pro podání přihlášky je do 20. srpna 2026.

Kompletní podmínky výběrového řízení jsou uvedeny na oficiálních stránkách regulátora RpMS.

zdroj: RpMS

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