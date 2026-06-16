SkyShowtime: Nové seriály, hollywoodské filmové hity i návraty

SkyShowtime: Nové seriály, hollywoodské filmové hity i návratyDNES! | redakce | tisk | názory
SkyShowtime dnes představila pestrou nabídku exkluzivního obsahu, který na platformu zamíří v nadcházejících měsících. Diváci se mohou těšit na záplavu zcela nových seriálů, návraty oblíbených titulů i hollywoodské trháky, které si předplatitelé užijí již letos a také v následujících letech.
Mezi tituly, které brzy uvítáme na SkyShowtime, patří očekávané právnické drama WAR od George Kaye, tvůrce úspěšných seriálů Lupin a Hijack. V hlavních rolích se představí Dominic West a Sienna Miller. Seriál sleduje dvě z nejprestižnějších londýnských konkurenčních právnických firem - Cathcarts a Taylor & Byrne - které proti sobě stanou v boji o případ století.
Na platformu zamíří také dlouho očekávaný seriál Frisco King (dříve oznámený pod názvem NOLA King) od na Oscara® nominovaných Taylora Sheridana a Sylvestera Stallona. V hlavní roli se představí další na cenu akademie nominovaný herec Samuel L. Jackson. Seriál je zcela novým spin-offem celosvětového hitu Tulsa King.
SkyShowtime nabídne rovněž adaptaci bestselleru Elin Hilderbrandové The Five Star Weekend s hvězdným obsazením v čele s držitelkou Zlatého glóbu® Jennifer Garner. Dále se představí D'Arcy Carden, Gemma Chan, Regina Hall, Chloë Sevigny, Harlow Jane a Timothy Olyphant. Sportovní fanoušky potěší nová dokumentární série ze světa tenisových kurtů Aces: The ATP No.1 Club, která přinese jedinečný pohled na to, co je potřeba k dosažení absolutní špičky světového tenisu. V seriálu vystoupí legendy a hvězdy včetně Rogera Federera, Björna Borga, Rafaela Nadala a Carlose Alcaraze.
Na své si přijdou i fanoušci komedií. Na SkyShowtime totiž zamíří zcela nový seriál Dig, jehož spolutvůrci jsou Mike Schur (A Man on the Inside, The Good Place, Parks and Recreation) a Amy Poehler (Odbor městské zeleně, Saturday Night Live). Poehler si v seriálu zároveň zahraje po boku Hugha Laurieho.
Další novinkou bude TED: The Animated Series, animovaný seriál inspirovaný filmovou sérií o prostořekém plyšovém medvídkovi Tedovi. Tvůrce původních filmů Seth MacFarlane se ujal role scenáristy i výkonného producenta. Brzy dorazí také napínavý thriller Possession s Gugu Mbatha-Raw a Jonnym Lee Millerem v hlavních rolích a miamské drama M.I.A., které zavede diváky do nebezpečného světa rodinného drogového impéria.
Vrátí se také některé z nejočekávanějších a nejdiskutovanějších seriálů současnosti s hvězdným obsazením. Celosvětový hit z prostředí organizovaného zločinu MobLand (Země gangů) se dočká dlouho očekávané druhé řady, v níž se ke svým rolím vrátí Tom Hardy, Pierce Brosnan a držitelka Oscara Helen Mirren.
Ve druhé řadě špionážního thrilleru The Agency se představí na Oscara nominovaní Michael Fassbender a Jeffrey Wright spolu s držitelem Zlatého glóbu Richardem Gerem a Jodie Turner-Smith. The Day of the Jackal (Den Šakala) z produkce SkyShowtime Original s držitelem Oscara Eddiem Redmaynem se vrací s druhým napínavým pokračováním a fanoušci seriálu Dexter: Resurrection (Dexter: Vzkříšení) se mohou těšit na druhou sérii s milovaným držitelem Zlatého glóbu Michaelem C. Hallem. Po jeho boku se znovu objeví Zlatým glóbem oceněná Uma Thurman a k obsazení se nově připojí Dan Stevens, na cenu Emmy® nominovaný Bokeem Woodbine a držitel cen Emmy, Olivier® a Zlatý glóbus Brian Cox.
Vrátí se také několik úspěšných seriálů od Taylora Sheridana v hlavních rolích s uznávanými hereckými hvězdami. Patří mezi ně čtvrtá řada Tulsa King s na Oscara nominovaným Sylvesterem Stallonem a třetí řada seriálu Landman s držitelem Oscara Billym Bobem Thorntonem, na Oscara nominovanými Demi Moore, Andym Garciou a Samem Elliottem a také Ali Larter. Úspěšný špionážní thriller Lioness se vrací se třetí řadou, a to s držitelkami Oscara Zoë Saldañou a Nicole Kidman.
Vrátí se také pátá a závěrečná řada Mayor of Kingstown s na Oscara nominovaným Jeremym Rennerem. Dalšího pokračování se dočkaly i dvě z nejnovějších sérií od výkonného producenta Taylora Sheridana, které se budou vysílat exkluzivně na SkyShowtime: Luke Grimes se vrátí v titulní roli Kayce Duttona ve druhé řadě Marshals: A Yellowstone Story (Marshals: Příběh z Yellowstonu) a o další dvě řady byl prodloužen seriál The Madison s na Oscara nominovanou Michelle Pfeiffer a na Zlatý glóbus nominovaným Kurtem Russellem v hlavních rolích.
Zatímco fanoušci Star Treku už odpočítávají dny do významného 60. výročí premiéry této franšízy, mohou se těšit na další nové série. Anson Mount, Rebecca Romijn a Ethan Peck se vrátí na palubu U.S.S. Enterprise v seriálu Star Trek: Strange New Worlds (Star Trek: Podivné Nové světy), který se dočká čtvrté a páté řady. Do služby zamíří také druhá a závěrečná řada seriálu Star Trek: Starfleet Academy (Star Trek: Akademie Hvězdné flotily) s držitelkou Oscara Holly Hunter a na Oscara nominovaným Paulem Giamattim. Mezitím se Ella Purnell vrátí jako nenápadná vražedkyně Rhiannon Lewis ve druhé řadě temně komediálního thrilleru Sweetpea. Psychologický horor a nadčasové drama Yellowjackets se vrátí se čtvrtou a závěrečnou řadou. K tomu se druhých řad dočkají mysteriózní komediální seriál The 'Burbs a mockumentární série The Paper.
Na SkyShowtime brzy dorazí také letošní oceněné hollywoodské hity, včetně životopisného hudebního filmu Smutný song s na Oscara nominovanou Kate Hudson po boku Hugha Jackmana. Brzy přibude také první dokumentární film Baze Luhrmanna EPIC: Elvis Presley in Concert, který fanouškům přinese dosud nevídaný zážitek s nezveřejněnými záběry z legendárních koncertů Elvise Presleyho v Las Vegas v 70. letech. Fanoušci hororů se mohou těšit na film Primát a nejnovější filmové hity známých franšíz Vřískot 7 a Five Nights at Freddy's 2. Tyto tituly se přidávají ke stále širší nabídce filmových trháků na SkyShowtime, včetně filmů Čarodějka: Druhá část, Bugonia a Panství Downton: Velké finále.
V rámci svého dlouhodobého závazku podporovat lokální tvůrce SkyShowtime oznámila také novinky v podobě působivých originálních titulů. Zcela nový polský seriál Deadly Ties S2 (Osudová pouta S2) představuje odvážnou novou kapitolu oblíbeného hitu Deadly Ties (Osudová pouta S1). Úspěšná švédská dramedy Where the Sun Always Shines (Där Solen Alltid Skiner), kterou vytvořil a režíroval Felix Herngren, se vrací na Mallorcu s očekávanou druhou řadou. Fanoušci krimi žánru si nenechají ujít nový švédský thriller National Homicide Unit (Riksmord) (pracovní název).
zdroj: SkyShowtime