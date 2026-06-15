Nickelodeon na kapacitě Slovak Telekomu

Nickelodeon na kapacitě Slovak TelekomuDNES! | redakce | tisk | názory
Společnost Slovak Telekom (ST) spustila vlastní distribuci dětského kanálu Nickelodeon. Stanice se objevila v MPEG-4/SD rozlišení v DVB-S2 multiplexu operátora.
Stanice Nickelodeon se objevila na kmitočtu 11,747 GHz s horizontální polarizací. Program se zde vysílá s českou, maďarskou a anglickou jazykovou verzí. V provozu je již EPG (elektronický programový průvodce). Distribuce je od svého spuštění kryptována systémem Nagra MA (CAID 1882, 1886) - tedy CA systémy, které používají platformy Magio Sat, DIGI SK, Telly a MAGENTA TV Sat.
Programová pozice Nickelodeon je zatím v testovacím (neveřejném) režimu. Pro DTH příjem je program zatím dostupný na původní frekvenci 12,226 GHz s vertikální polarizací.
technické parametry - Nickelodeon:
• Thor (0,8°W), freq. 11,747 GHz, pol. H, SR 30000, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, CA Nagra MA