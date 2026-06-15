Vláda zrušila koncesionářské poplatky

Vláda zrušila koncesionářské poplatkyDNES! | redakce | tisk | názory
Omezení výroby, zrušení investic či ořezání regionálního vysílání České televize. Toto a mnohé další hrozí v případě, že budou prosazeny vládní plány na zrušení poplatků za televizi a rozhlas.
Vláda na dnešním zasedání rozhodla o zrušení tzv. koncesionářských televizních a rozhlasových poplatků. Nově mají být veřejnoprávní média financovány ze státního rozpočtu. Vedle toho se má zároveň poměrně zásadně snížit celková suma, která bude České televizi a Českému rozhlasu putovat ze státního rozpočtu.
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Takový zásah by se nevyhnutelně promítl do rozsahu veřejné služby, kterou Česká televize poskytuje divákům. Neopomenutelným problémem je také možný vliv politiků na každoroční rozpočet veřejnoprávní televize," komentuje rozhodnutí české vlády Česká televize.
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Pokud by platila vládou prezentovaná suma 5,74 mld Kč, ve vztahu k plánovanému a schválenému rozpočtu ČT na rok 2027 by došlo ke snížení o 1,3 mld Kč. Takové snížení nelze vyrovnat pouze provozními úsporami, kterými Česká televize prošla v období 2008-2025, kdy výše televizního poplatku stagnovala. Není přitom pravda, že ČT nehospodaří transparentně a úsporně. Kromě výše uvedené schopnosti vyrovnat se s inflací bez navýšení poplatků za minulých 18 let při zachování rozsahu a úrovně vysílání, ČT každoročně prochází podrobným auditem bez výhrad. Žádné nedostatky nenašel ani mimořádný audit nařízený loni na podzim generálním ředitelem Hynkem Chudárkem," uvedla k vládním záměrům Česká televize.
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Nově navržené škrty by měly dopad na výrobu napříč programy, včetně sportu nebo zpravodajství, a to včetně zahraničního, na regionální vysílání nebo na podporu české kinematografie. Česká televize by zároveň musela přehodnotit plánované investice, například výstavbu nového komplexu pro zpravodajství nebo nové budovy Televizního studia Ostrava," vyjmenovala možné škrty Česká televize.
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Dalším důsledkem musí být revokace Memoranda o způsobu naplňování veřejné služby v oblasti televizního vysílání, které Česká televize nebude schopná ve stávající podobě naplnit. V neposlední řadě se toto výrazné snížení rozpočtu promítne i do personální politiky České televize. Management již v minulosti avizoval případnou nutnost propouštění zaměstnanců, a to v řádech až několika stovek pracovních míst," varuje před změnami Česká televize.
ČT před nedávným zvýšením televizních poplatků výrazně osekala provozní výdaje - zredukovala investice do výroby nových pořadů, část sportovních vysílacích práv prodala, uzavřela i retro kanál ČT3 a propustila řadu zaměstnanců.