Sobota, 9. května 2026, svátek má Ctibor

Plán reformy veřejnoprávních médií v Česku znepokojuje EBU

Evropská vysílací unie (EBU) je znepokojena záměrem reformovat veřejnoprávní média v České republice a proto se rozhodla napsat českému premiérovi dopis.

Podle EBU by mohl návrh legislativy ohrozit nezávislost, stabilitu a soulad veřejnoprávních médií v Česku s evropskými standardy.

EBU považuje Českou televizi a Český rozhlas za důvěryhodné instituce a v dopise generální ředitel EBU Noel Curran varoval, že navrhované reformy představují hlubokou strukturální změnu bez silného opodstatnění založeného na důkazech.

Ústředním bodem obav EBU je navrhovaný přechod od financování z koncesionářských poplatků k přímému financování ze státního rozpočtu. EBU sice uvádí, že takové modely existují i jinde v Evropě, nicméně média nemají záruku, že financování zůstane přiměřené, předvídatelné a bez politického vlivu.

Návrh také definuje rozsah působnosti veřejnoprávních médií, klade větší důraz na zpravodajství a omezuje zábavu, což je v rozporu se standardy Rady Evropy, které vyžadují, aby média nabízely širokou škálu pořadů, které osloví všechny vrstvy společnosti.

EBU má také obavy zejména v zapojení parlamentu do schvalování redakčních kodexů a pravidel upravující jmenování a odvolání mediálních rad.

Nový fotbalový kanál testuje na Astře
