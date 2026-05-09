Plán reformy veřejnoprávních médií v Česku znepokojuje EBU
Evropská vysílací unie (EBU) je znepokojena záměrem reformovat veřejnoprávní média v České republice a proto se rozhodla napsat českému premiérovi dopis.
Podle EBU by mohl návrh legislativy ohrozit nezávislost, stabilitu a soulad veřejnoprávních médií v Česku s evropskými standardy.
EBU považuje Českou televizi a Český rozhlas za důvěryhodné instituce a v dopise generální ředitel EBU Noel Curran varoval, že navrhované reformy představují hlubokou strukturální změnu bez silného opodstatnění založeného na důkazech.
Ústředním bodem obav EBU je navrhovaný přechod od financování z koncesionářských poplatků k přímému financování ze státního rozpočtu. EBU sice uvádí, že takové modely existují i jinde v Evropě, nicméně média nemají záruku, že financování zůstane přiměřené, předvídatelné a bez politického vlivu.
Návrh také definuje rozsah působnosti veřejnoprávních médií, klade větší důraz na zpravodajství a omezuje zábavu, což je v rozporu se standardy Rady Evropy, které vyžadují, aby média nabízely širokou škálu pořadů, které osloví všechny vrstvy společnosti.
EBU má také obavy zejména v zapojení parlamentu do schvalování redakčních kodexů a pravidel upravující jmenování a odvolání mediálních rad.