ZDF, ORF a SRF se dohodly na společných programových akcích
Veřejnoprávní vysílací společnosti z Německa, Rakouska a německy mluvícího Švýcarska - ZDF, ORF a SRF - se na své výroční koprodukční konferenci v pondělí 13. dubna a úterý 14. dubna 2026 dohodly na řadě nových společných projektů.
Mezi plánované koprodukce pro rok 2026/2027 patří „Der Alte“, „Die Toten vom Bodensee“, „Die Bergretter“, „Lena Lorenz“ a mnoho dalších filmů a seriálů, stejně jako dokumenty, kulturní a zábavné programy a přenosy náboženských obřadů. Zvláštní akcí Eurovize, společné obnovení „Wetten, dass..?“ v letošním roce, již bylo dohodnuto.
Programoví ředitelé tří vysílacích společností se setkali již po 59. v řadě. Konference se v roce 2026 konala ve Vídni. Úzká spolupráce mezi partnery se odráží i v objemu koprodukcí, který v loňském roce činil přibližně 130 milionů eur. Mezi úspěšné koprodukce v roce 2025 patřily zavedené pořady jako „Jenseits der Spree“ (Za Sprévou), „Die Chefin“ (Šéf), „Der Bergdoktor“ (Horský doktor) a nové formáty jako „Mordufer“ (Vražedné břehy). Několik dalších pořadů, včetně eurovizních edic pořadu „Aktenzeichen XY“ (Případ číslo XY) s případy z Německa, Rakouska a Švýcarska, stále čeká na vysílání.
Konference o koprodukci ORF, SRF a ZDF se koná každoročně od roku 1967. Cílem této spolupráce napříč hranicemi a žánry je společná produkce programů se silným významem pro německy mluvící svět.