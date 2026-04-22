Italské cyklistické soutěže zůstávají na Eurosportu

Nejvyšší italské cyklistické soutěže z Eurosportu v dohledné době nezmizí. Mediální společnost Warner Bros. Discovery (WBD) dnes oznámila dlouhodobé prodloužení exkluzivních vysílacích práv vztahujících se jednak k závodům Giro d'Italia a Giro d'Italia Women, jednak k řadě dalších prestižních mužských i ženských cyklistických závodů.
Vysílací práva se týkají regionů Evropy a USA.
Uzavření nové dohody mezi WBD a RCS Sport na několik let dopředu znamená, že vysílání slavného Růžového závodu na platformách WBD přesáhne 30 let. Vůbec poprvé jej Eurosport živě přenášel v roce 1998. Živé televizní vysílání bude pro 50 evropských trhů zajišťovat Eurosport a pro Velkou Británii a Irsko sesterská stanice TNT Sports. Hlavní závody RCS bude možné v Evropě i v USA sledovat také živě i ze záznamu na streamovací platformě HBO Max, a to včetně Velké Británie po spuštění platformy v březnu.
Vysílací práva na Giro d'Italia má WBD zajištěna minimálně do roku 2029, čímž potvrzuje svou pozici domova cyklistiky s více než 1 000 živě vysílanými závody během více než 300 vysílacích dnů ročně. Rozsáhlé cyklistické portfolio zahrnuje mužskou i ženskou UCI World Tour, všechny tři Grand Tours (Giro d'Italia, Tour de France, La Vuelta a España), všechna mistrovství světa pod hlavičkou UCI (silniční cyklistika, horská cyklistika, cyklokros, dráhová cyklistika a BMX) i WHOOP UCI Mountain Bike World Series.
Ročník 2026 závodu Giro d'Italia odstartuje 8. května v Bulharsku, přičemž finiš v Římě je naplánován na 31. května. Ženský závod Giro d'Italia Women se pojede od 30. května do 7. června. Kompletní přehled závodů zahrnutých do balíčku RCS, který WBD získala, zahrnuje následující soutěže.
* Giro d'Italia (součást UCI World Tour)
* Giro d'Italia Women (součást UCI Women's World Tour)
* Giro Next Gen (závod jezdců do 23 let)
* Giro d'Abruzzo (závod kategorie UCI 2.1)
* Strade Bianche Men (součást UCI World Tour)
* Strade Bianche Women (součást UCI Women's World Tour)
* Tirreno-Adriatico (součást UCI World Tour)
* Milano-Sanremo Men (součást UCI World Tour)
* Milano-Sanremo Women (součást UCI Women's World Tour)
* Milano-Torino (součást UCI ProSeries)
* Il Lombardia (součást UCI World Tour)
* Gran Piemonte (součást UCI ProSeries)
* UAE Tour (součást UCI World Tour)
* UAE Tour Women (součást UCI Women's World Tour)
Loňský ročník Giro d'Italia překonal na platformách WBD dosavadní rekordy streamované sledovanosti i digitální angažovanosti. Meziročně vzrostl počet zhlédnutí na streamovacích platformách o 44 %, na sociálních sítích pak dokonce o 84 %. Lineární vysílání oslovilo miliony fanoušků z celé Evropy a na všech trzích dohromady meziročně posílilo o 4 %. Rekordní sledovanost zaznamenal Eurosport také v Německu, Španělsku a Dánsku. Volně dostupný dánský Kanal 5 dosáhl meziročního nárůstu sledovanosti o 174 % a celkového podílu na trhu ve výši 13,8 %.
zdroj: WBD