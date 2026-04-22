Středa, 22. dubna 2026, svátek má Evžénie

JOJ Šport odvysílá domácí MS v hokeji hráčů do 18 let

JOJ Šport odvysílá mistrovství světa hráčů do 18 let, které se od 22. dubna do 2. května uskuteční na Slovensku. Turnaj přivítají Bratislava a Trenčín, přičemž slovenská reprezentace odehraje zápasy základní skupiny v Trenčíně.

JOJ Šport odvysílá domácí světový šampionát hráčů do 18 let, na kterém se představí největší hokejové talenty včetně slovenské reprezentace. Zápasy se budou hrát na Zimním stadionu Vladimíra Dzurilly v Bratislavě a na Zimním stadionu Pavla Demitru v Trenčíně.

Hokej na JOJ Šport. Ilustrační foto (foto: TV JOJ)
Hokej na JOJ Šport. Ilustrační foto (foto: TV JOJ)

Slovenská „osmnáctka“ vstupuje do turnaje ve výborné formě. V generálce na domácí mistrovství světa deklasovala v Trenčíně Dánsko 7:0 a v přípravě zaznamenala pět vítězství v pěti duelech.

Slovenské zápasy
Své účinkování na šampionátu odstartují Slováci už ve středu 22. dubna v 18.00 zápasem proti Kanadě. V A-skupině je následně čekají i Norsko, Finsko a Lotyšsko. JOJ Šport nabídne přímé přenosy ze zápasů Slovenska i studia, která vždy začnou 20 minut před úvodním vhazováním.

Program Slovenska na MS U18 2026 na JOJ Šport:

Středa 22. dubna
18:00 Kanada - Slovensko
Čtvrtek 23. dubna
18:00 Slovensko - Norsko
Sobota 25. dubna
18:00 Slovensko - Finsko
Pondělí 27. dubna
18:00 Lotyšsko - Slovensko

Tým JOJ Šport na turnaji
Diváky budou během šampionátu doprovázet i známé tváře JOJ Sport. Ve studiích se představí moderátoři Michal Maťašovský, Tomáš Horváth a Lukáš Liška.

Mezi hosty se objeví Miroslav Šatan, Michal Hreus, Michal Hudec, Martin Chovan, Michal Hlinka a Andrej Šťastný.

O komentář zápasů se postarají Stanislav Suvák, Karel Jakubovič, Andrej Fukse a Pavol Ďuriš, redakčně budou šampionát zastřešovat Tomáš Hládek a Peter Klimašovský.

JOJ Šport přinese divákům nejen zápasy slovenské reprezentace v základní skupině, ale i další rozhodující fázi turnaje. Ve vysílání nabídne duely až do semifinále, následně také duel o bronz a finále. Ze čtvrtfinále odvysílá slovenský zápas, pokud se do něj slovenský tým probojuje. V případě, že by hrál o záchranu, JOJ Šport přinese právě tento duel namísto čtvrtfinálového přenosu.

JOJ Šport tak divákům přinese další významný hokejový turnaj přímo ze Slovenska a nabídne pohled na novou generaci hráčů, kteří budou formovat budoucnost reprezentace.

Na JOJ play is Mariánem Gáboríkem a Borisem Valábikem
Turnaj budou moci fanoušci sledovat také na platformě JOJ play. Součástí nabídky bude i formát PLAY-ON s bývalými reprezentačními hokejisty Mariánem Gáboríkem a Borisem Valábikem, kteří už od neděle pečují o odlehčené komentování všech zápasů finálové série play-off Tipos extraligy mezi Nitrou a Slovanem.

V dalším vydání formátu PLAY-ON budou komentovat i zápasy mistrovství světa hráčů do 18 let včetně případného slovenského čtvrtfinále, případného slovenského semifinále a finále, které se hraje 2. května v 19.00 hodin.

zdroj: JOJ

