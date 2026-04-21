Ptačí úlet na Nova Cinema
Nova Cinema uvede 26. dubna v 18:10 hodin animovanou rodinnou komedii Ptačí úlet (Free Birds) z roku 2013, dobrodružný příběh dvou krocanů, kteří se rozhodnou změnit dějiny. Hlavním hrdinou je chytrý krocan Reggie, který jako jediný z celého hejna chápe, jaký osud krocanům každoročně hrozí během amerického Dne díkůvzdání.
Po nečekaném omilostnění prezidentem Spojených států si začne užívat pohodlný život v prezidentském sídle, jeho klid však naruší odhodlaný a poněkud potrhlý krocan Jake. Ten je přesvědčený, že právě Reggie je vyvolený k záchraně celého krocaního rodu. Společně proto ukradnou experimentální stroj času a vydají se do roku 1621, aby změnili historii a zabránili tomu, aby se krocan stal tradičním pokrmem na sváteční tabuli.
Animovaný film režíroval Jimmy Hayward, který se podílel i na scénáři společně se Scottem Mosierem. Snímek vznikl ve studiu Reel FX Animation Studios ve spolupráci se společností Relativity Media a patří mezi první velké celovečerní projekty tohoto animačního studia. Film kombinuje dobrodružství, komedii i prvky science fiction, protože hlavní hrdinové cestují časem do období prvních evropských osadníků v Severní Americe. Historické prostředí 17. století tak kontrastuje s moderní technologií stroje času i s humornými dialogy mezi hlavními hrdiny.
V českém znění dostaly hlavní postavy výrazné herecké hlasy. Krocana Reggieho dabuje Martin Dejdar, jeho neústupného parťáka Jakea namluvil Karel Heřmánek a krocaní bojovnici Jenny propůjčila hlas Miroslava Pleštilová. V dalších rolích českého znění se objevují například Pavel Rímský, Martin Zahálka nebo Otakar Brousek ml., kteří dotvářejí pestrou galerii lidských i zvířecích postav.
Film měl světovou premiéru v roce 2013 a nabídl divákům originální pohled na americkou tradici Dne díkůvzdání, kterou pojímá s nadhledem a humorem. Vedle dobrodružného příběhu dvou krocanů přináší i téma přátelství, odvahy a schopnosti změnit zdánlivě nevyhnutelný osud.
Zajímavosti z natáčení a zákulisí:
* Film byl během vývoje známý pod pracovním názvem Turkeys a do finální podoby se dostal až po několika letech příprav.
* Původně měl snímek režírovat Ash Brannon, který však projekt opustil a režii nakonec převzal Jimmy Hayward.
* Animace vznikala ve studiu Reel FX Animation Studios v Texasu, kde filmaři vytvořili detailní digitální prostředí americké přírody i historické kolonie z 17. století.
* Animátoři věnovali velkou pozornost realistickému zpracování krocaního peří a jeho pohybu při letu i běhu.
* Film patří mezi první velké celovečerní projekty studia Reel FX, které se později prosadilo i dalšími animovanými filmy pro rodinné publikum.
zdroj: Nova