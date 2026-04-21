Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Úterý, 21. dubna 2026, svátek má Alexandra

Ptačí úlet na Nova Cinema

DNES! | redakce | tisk | názory

Nova Cinema uvede 26. dubna v 18:10 hodin animovanou rodinnou komedii Ptačí úlet (Free Birds) z roku 2013, dobrodružný příběh dvou krocanů, kteří se rozhodnou změnit dějiny. Hlavním hrdinou je chytrý krocan Reggie, který jako jediný z celého hejna chápe, jaký osud krocanům každoročně hrozí během amerického Dne díkůvzdání.

Po nečekaném omilostnění prezidentem Spojených států si začne užívat pohodlný život v prezidentském sídle, jeho klid však naruší odhodlaný a poněkud potrhlý krocan Jake. Ten je přesvědčený, že právě Reggie je vyvolený k záchraně celého krocaního rodu. Společně proto ukradnou experimentální stroj času a vydají se do roku 1621, aby změnili historii a zabránili tomu, aby se krocan stal tradičním pokrmem na sváteční tabuli.

Animovaný film režíroval Jimmy Hayward, který se podílel i na scénáři společně se Scottem Mosierem. Snímek vznikl ve studiu Reel FX Animation Studios ve spolupráci se společností Relativity Media a patří mezi první velké celovečerní projekty tohoto animačního studia. Film kombinuje dobrodružství, komedii i prvky science fiction, protože hlavní hrdinové cestují časem do období prvních evropských osadníků v Severní Americe. Historické prostředí 17. století tak kontrastuje s moderní technologií stroje času i s humornými dialogy mezi hlavními hrdiny.

V českém znění dostaly hlavní postavy výrazné herecké hlasy. Krocana Reggieho dabuje Martin Dejdar, jeho neústupného parťáka Jakea namluvil Karel Heřmánek a krocaní bojovnici Jenny propůjčila hlas Miroslava Pleštilová. V dalších rolích českého znění se objevují například Pavel Rímský, Martin Zahálka nebo Otakar Brousek ml., kteří dotvářejí pestrou galerii lidských i zvířecích postav.

Film měl světovou premiéru v roce 2013 a nabídl divákům originální pohled na americkou tradici Dne díkůvzdání, kterou pojímá s nadhledem a humorem. Vedle dobrodružného příběhu dvou krocanů přináší i téma přátelství, odvahy a schopnosti změnit zdánlivě nevyhnutelný osud.

Zajímavosti z natáčení a zákulisí:

* Film byl během vývoje známý pod pracovním názvem Turkeys a do finální podoby se dostal až po několika letech příprav.
* Původně měl snímek režírovat Ash Brannon, který však projekt opustil a režii nakonec převzal Jimmy Hayward.
* Animace vznikala ve studiu Reel FX Animation Studios v Texasu, kde filmaři vytvořili detailní digitální prostředí americké přírody i historické kolonie z 17. století.
* Animátoři věnovali velkou pozornost realistickému zpracování krocaního peří a jeho pohybu při letu i běhu.
* Film patří mezi první velké celovečerní projekty studia Reel FX, které se později prosadilo i dalšími animovanými filmy pro rodinné publikum.

zdroj: Nova

názory čtenářů




Reklama

Pracovní nabídky




Nový sportovní volný HD kanál před startem
Nový sportovní volný HD kanál před startem
Češi utrácejí za placenou TV stále víc
Češi utrácejí za placenou TV stále víc
Pecka.TV přidává kanály HBO, JOJ Svět a Roma TV
Pecka.TV přidává kanály HBO, JOJ Svět a Roma TV
Plustelka (4ka TV cez anténu) s novými programy
Plustelka (4ka TV cez anténu) s novými programy
Pecka.TV přidává do nabídky čtyři německé kanály
Pecka.TV přidává do nabídky čtyři německé kanály
Nový fotbalový kanál testuje na Astře
Nový fotbalový kanál testuje na Astře
Vylepšená aplikace CANAL+ s technologiemi OpenAI
Vylepšená aplikace CANAL+ s technologiemi OpenAI
Prima Velikonoce: pohádky, filmy, sváteční premiéry i jedna oslava
Prima Velikonoce: pohádky, filmy, sváteční premiéry i jedna oslava
Velikonoce na TV Markíza: Filmové premiéry i oblíbené klasiky
Velikonoce na TV Markíza: Filmové premiéry i oblíbené klasiky
T-Mobile přináší zákazníkům Disney+
T-Mobile přináší zákazníkům Disney+
Nové ruské stanice START volně na 42E
Nové ruské stanice START volně na 42E
Music Box Classic chce vysílat s českou licencí
Music Box Classic chce vysílat s českou licencí

Reklama


Aktuality

Nepřehlédněte

Top Zprávičky

TV program

kanál CT1 20:10 Inspektorka Candice Renoirová VII
21:00 Rozpleteno
21:25 Četnické humoresky (16/39)
kanál CT2 20:00 Na cestách s Agathou Christie a Davidem Suchetem
20:55 Cyril Höschl: Žít pro druhé
21:50 Letecké katastrofy
kanál NOVA 20:20 Bratři a sestry (54)
21:45 Survivor Česko & Slovensko V (25)
23:05 Na vaší straně
kanál PRIMA 20:15 Polabí (61)
21:35 7 pádů Honzy Dědka
22:45 7 pádů Honzy Dědka
kanál SEZNAM 20:10 Kriminálka Staré Město 2 (4)
21:30 Labyrint (7)
22:45 Profesionálové 4 (6)
kanál BARRANDOV 20:05 Policie Delta
21:00 Sejdeme se na Cibulce
22:05 Talkshow Tomáše Magnuska
kanál JEDNOTKA 20:30 Doktorka Alexandra
22:00 Vysoká škola zločinu II (1/6)
22:55 Pozri sa
kanál DVOJKA 20:10 František, pápež plný prekvapení
20:55 Alžbeta II., naveky majestátna
22:00 Súmrak bossov
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Dunaj, k vašim službám XIV. (5)
21:55 Rodinné prípady
22:50 Rodinné prípady
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Skutečné vraždy: Poslední scéna (7)
22:15 Stříbrná pila (1/6)
23:20 Skutečné příběhy

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2026
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook