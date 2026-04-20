V úterý výluka vysílače Brno - Barvičova
Na úterý 21. dubna 2026 naplánovala společnost České Radiokomunikace výluku televizního a rozhlasového vysílání z vysílače Brno - Barvičova a to od 6:00 do 15:00 hodin.
V uvedeném časovém rozmezí se odmlčí všechny šířené DVB-T2 sítě šířené ze stanoviště Baervičova - nebude tedy možné přijímat multiplex 21 s programy České televize a Českého rozhlasu a ani multiplex 22 a multiplex 23 se stanicemi privátních vysílatelů.
Důvodem pro výluku vysílání je pravidelná kontrola vysílače, anténních systémů, údržba energetiky a vysílací technologie.