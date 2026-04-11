Veřejnoprávní média chce vláda financovat z rozpočtu

Televizní a rozhlasové poplatky budou patrně zrušeny. Má to v úmyslu česká vláda, která hodlá změnit způsob financování veřejnoprávních médií. Nově by měly být financovány ze státního rozpočtu.
O budoucnosti financování veřejnoprávních médií proběhla včera jednání generálního ředitele České televize Hynka Chudárka s ministrem kultury Oto Klempířem.
▲ Obr č. 1 - Technika České televize (foto: Česká televize)
Šéf ČT ve svém prohlášení zdůrazňuje, že televize nakupuje vysílací práva na pořady/přenosy mnoho let dopředu. Součástí smluv je i odvysílání příslušných pořadů v dohodnutém rozsahu. Pokud by se poplatky krátily - například snížením výše poplatku či rozšířením okruhu domácností, které by nemusely poplatky platit, ČT by tím přicházela o významné množství finančních prostředků, které by ji chyběly k nákupu, výrobě pořadů či provozu televizních stanic.
redakce
Vítám za celou Českou televizi začátek jednání s ministrem kultury Oto Klempířem, které jsem se snažil iniciovat již v minulém období. Na dnešní schůzce jsme se dohodli na dalších jednáních, a to v širší pracovní skupině, kde budou zastoupeni odborníci jak z České televize, tak z Českého rozhlasu a z ministerstva kultury," uvedl šéf České televize Hynek Chudárek.
Financování médií ze státního rozpočtuVeřejnoprávní média - tedy Česká televize a Český rozhlas - jsou dosud financovány skrze tzv. koncesionářské poplatky, kterým se správně říká televizní poplatek a rozhlasový poplatek. V plánu je toto změnit a média veřejné služby financovat skrze státní rozpočet.
Ministr dnes deklaroval, že ministerstvu kultury jde o změnu financování veřejnoprávních médií, a to ze státního rozpočtu tak, jak je uvedené v programovém prohlášení vlády. Ministerstvo kultury chce dle slov ministra změnu financování, nikoliv změny, které by omezovaly nezávislost veřejnoprávních médií," říká generální ředitel ČT Hynek Chudárek.
Slučování médií není na pořadu dneVládní politické strany uvažovaly o sloučení České televize a Českého rozhlasu do jedné instituce. Cílem mělo být zefektivnění chodu těchto médií. Nakonec se s tímto záměrem nepočítá.
Naopak ministerstvo kultury nepočítá dle informací od ministra se slučováním ČT a ČRo," sdělil šéf ČT.
ČT preferuje tzv. koncesionářské poplatkySama Česká televize preferuje stávající formu financování veřejnoprávního média - tedy skrze tzv. koncesionářské poplatky. Jde o způsob, který je léta používaný a domácnostem dostatečně známý.
Pro management České televize i nadále zůstává financování prostřednictvím poplatků preferovanou formou. Zásadní pro nás je nejen forma, ale také výše rozpočtu v takové výši, abychom byli schopní poskytovat veřejnou službu jako doposud, dostát všem smluvním závazkům a plnit schválené dlouhodobé pětileté plány," dodal Hynek Chudárek, šéf ČT.
