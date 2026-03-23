Diváci na Slovensku již platí i za stanice České televize
Programy České televize se již nevysílají na Slovensku zdarma. Český veřejnoprávní vysílatel nově požaduje od operátorů distribuční poplatky. Vedle toho musí poskytovatelé televizních služeb splnit i podmínky v zařazení stanic ČT.
▲ Obr č. 1 - Technika České televize (foto: Česká televize)
Společnost Kanal 1 Group nabízí operátorům na Slovensku možnost nabízet tři z pěti celodenních programů České televize. Jmenovitě jde o ČT1, ČT2 a zpravodajský kanál ČT24. Dvojkanál ČT:D a ČT art, zaměřený na dětského diváka a kulturní obsah, není zmiňován. Sportovní kanál ČT Sport se na základě požadavku ČT nesmí na Slovensku šířit. Důvodem jsou vysílací práva, která pro slovenské území drží jiné vysílací společnosti.
redakce
Poplatky za programy České televizeStále více vysílatelů na Slovensku vybírá tzv. distribuční poplatky. Nejnověji se do této skupiny broadcasterů zařadila Česká televize, která je na Slovensku obchodně zastupována společností Kanal 1 Group. Ta na Slovensku převzala komerční zastupování stanic České televize. Informuje o tom portál Živé.sk.
▲ Obr č. 1 - Technika České televize (foto: Česká televize)
Společnost Kanal 1 Group nabízí operátorům na Slovensku možnost nabízet tři z pěti celodenních programů České televize. Jmenovitě jde o ČT1, ČT2 a zpravodajský kanál ČT24. Dvojkanál ČT:D a ČT art, zaměřený na dětského diváka a kulturní obsah, není zmiňován. Sportovní kanál ČT Sport se na základě požadavku ČT nesmí na Slovensku šířit. Důvodem jsou vysílací práva, která pro slovenské území drží jiné vysílací společnosti.
Podmínky pro šíření stanic ČT na Slovensku a nákladyDůležitou podmínkou je, že programy České televize musí být poskytovány všechny tři (tedy ČT1, ČT2 a ČT24) a v nejnižším balíčku programů. Tedy musí být dostupné pro všechny zákazníky operátora, rozhodne-li se stanice divákům daný operátor poskytovat. Tento požadavek ale znamená, že provozní náklady všech televizních poskytovatelů s programy ČT se opět zvýší.
Popularita českých stanic na SlovenskuNa Slovensku neexistuje žádná povinnost šířit programy ČT v balíčcích televizních operátorů. Nicméně u našich východních sousedů stále existuje vysoká poptávka po českých stanicích, které jsou oblíbené jednat svoji programovou nabídkou, tak i jazykem. Navíc v případě dětské či kulturní stanice nemají operátoři žádnou místní alternativu. Veřejnoprávní vysílatel STVR žádný dětský či kulturní kanál (zatím) neprovozuje. Divákům nabízí bloky pořadů na druhém televizním okruhu STVR. Pokud chce tedy operátor vyhovět poptávce diváků o české stanice, musí si je smluvně zajistit. Proto na Slovensku působí Nova International či Prima se svými slovenskými variantami programů jako Prima SK, Prima COOL SK, Prima LOVE SK a Prima KRIMI SK. Vysílají ale odlišný program od národních verzí stanic. Divákům na Slovensku přinášejí lokálně přizpůsobený program s ohledem na dostupná vysílací práva. Lokální mutace stanic umožňuje nabízet i místní reklamu a od operátorů vybírat i zmíněné distribuční poplatky.
redakce