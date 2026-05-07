DAB multiplex PLAY.CZ se rozšířil o Rádio Presston

DAB multiplex PLAY.CZ se rozšířil o Rádio PresstonDNES! | Tisk | komentáře
Posluchači digitálního rozhlasového vysílání ve standardu DAB (Digital Audio Broadcasting) si mohou naladit novou rozhlasovou stanici - Rádio Presston. Program se objevil v multiregionální síti PLAY.CZ.
Rádio Presston (Raadio Presston) se vysílá v DAB síti PLAY.CZ s datovým tokem 64 kbit/s, což je obvyklá konfigurace všech stanic v tomto multiplexu, v audio kodeku AAC s ochranou chyb EEP 2-A. Jde v pořadí o sedmou rozhlasovou stanici v DAB síti PLAY.CZ.
▲ Obr č. 1 - Logo Rádio Presston (foto: Presston radio)
Rádio Presstón je zbrusu nová rozhlasová stanice v českém DAB éteru. Provozovatel stanice, společnost Presstón rádio, získal licenci na digitální rozhlasové vysílání na nedávném šestém zasedání českého regulátora médií RRTV (Rada pro rozhlasové a televizní vysílání) konaného 21. dubna 2026. Stanice se nejprve objevila v regionálních multiplexech JOE Media (COLOR DAB+), kde vysílá i nadále s nepatrně vyšším datovým tokem 72 kbit/s ale s horší ochranou EEP 3-A.
PLAY.CZ aktuálně v multiregionálním DAB multiplexu šíří 7 rozhlasových stanic - COLOR Music Radio, Classic Praha, Expres FM, HEY Rádio, Rádio Relax, Slow Down Radio a zmíněný program Ráádio Presston. Multiplex prostřednictvím svých výkonných vysílačů pokrývá takřka celou republiku, s výjimkou Pardubického kraje a Vysočiny.
▲ Obr č. 2 - Přijímače pro DAB+. Ilustrační foto (foto: parabola.cz)
DAB multiplex Play.cz nabízí multiregionální pokrytí České republiky prostřednictvím regionálních DAB sítí R1, R5, R8, R10, R11 a R21. V současné době je v provozu 7 výkonných vysílačů Praha - město (Žižkov) na bloku 8B, Trutnov na bloku 10B, Ústí nad Labem a Liberec na bloku 10C, České Budějovice - Kleť na bloku 11C, Brno na bloku 7A a Ostrava - Hošťálkovice na bloku 5A. V plánu jsou další vysílače, které zlepší pokrytí západních, severních a středních Čech, Zlínského a Olomouckého kraje.
redakce
Rádio Presston (Raadio Presston) se vysílá v DAB síti PLAY.CZ s datovým tokem 64 kbit/s, což je obvyklá konfigurace všech stanic v tomto multiplexu, v audio kodeku AAC s ochranou chyb EEP 2-A. Jde v pořadí o sedmou rozhlasovou stanici v DAB síti PLAY.CZ.
▲ Obr č. 1 - Logo Rádio Presston (foto: Presston radio)
Rádio Presstón je zbrusu nová rozhlasová stanice v českém DAB éteru. Provozovatel stanice, společnost Presstón rádio, získal licenci na digitální rozhlasové vysílání na nedávném šestém zasedání českého regulátora médií RRTV (Rada pro rozhlasové a televizní vysílání) konaného 21. dubna 2026. Stanice se nejprve objevila v regionálních multiplexech JOE Media (COLOR DAB+), kde vysílá i nadále s nepatrně vyšším datovým tokem 72 kbit/s ale s horší ochranou EEP 3-A.
PLAY.CZ aktuálně v multiregionálním DAB multiplexu šíří 7 rozhlasových stanic - COLOR Music Radio, Classic Praha, Expres FM, HEY Rádio, Rádio Relax, Slow Down Radio a zmíněný program Ráádio Presston. Multiplex prostřednictvím svých výkonných vysílačů pokrývá takřka celou republiku, s výjimkou Pardubického kraje a Vysočiny.
▲ Obr č. 2 - Přijímače pro DAB+. Ilustrační foto (foto: parabola.cz)
DAB multiplex Play.cz nabízí multiregionální pokrytí České republiky prostřednictvím regionálních DAB sítí R1, R5, R8, R10, R11 a R21. V současné době je v provozu 7 výkonných vysílačů Praha - město (Žižkov) na bloku 8B, Trutnov na bloku 10B, Ústí nad Labem a Liberec na bloku 10C, České Budějovice - Kleť na bloku 11C, Brno na bloku 7A a Ostrava - Hošťálkovice na bloku 5A. V plánu jsou další vysílače, které zlepší pokrytí západních, severních a středních Čech, Zlínského a Olomouckého kraje.
redakce