Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Čtvrtek, 7. května 2026, svátek má Stanislav

DAB multiplex PLAY.CZ se rozšířil o Rádio Presston

DNES! | Tisk | komentáře

Posluchači digitálního rozhlasového vysílání ve standardu DAB (Digital Audio Broadcasting) si mohou naladit novou rozhlasovou stanici - Rádio Presston. Program se objevil v multiregionální síti PLAY.CZ.

Rádio Presston (Raadio Presston) se vysílá v DAB síti PLAY.CZ s datovým tokem 64 kbit/s, což je obvyklá konfigurace všech stanic v tomto multiplexu, v audio kodeku AAC s ochranou chyb EEP 2-A. Jde v pořadí o sedmou rozhlasovou stanici v DAB síti PLAY.CZ.


obrázek

▲ Obr č. 1 - Logo Rádio Presston (foto: Presston radio)
Rádio Presstón je zbrusu nová rozhlasová stanice v českém DAB éteru. Provozovatel stanice, společnost Presstón rádio, získal licenci na digitální rozhlasové vysílání na nedávném šestém zasedání českého regulátora médií RRTV (Rada pro rozhlasové a televizní vysílání) konaného 21. dubna 2026. Stanice se nejprve objevila v regionálních multiplexech JOE Media (COLOR DAB+), kde vysílá i nadále s nepatrně vyšším datovým tokem 72 kbit/s ale s horší ochranou EEP 3-A.

PLAY.CZ aktuálně v multiregionálním DAB multiplexu šíří 7 rozhlasových stanic - COLOR Music Radio, Classic Praha, Expres FM, HEY Rádio, Rádio Relax, Slow Down Radio a zmíněný program Ráádio Presston. Multiplex prostřednictvím svých výkonných vysílačů pokrývá takřka celou republiku, s výjimkou Pardubického kraje a Vysočiny.


obrázek



▲ Obr č. 2 - Přijímače pro DAB+. Ilustrační foto (foto: parabola.cz)
DAB multiplex Play.cz nabízí multiregionální pokrytí České republiky prostřednictvím regionálních DAB sítí R1, R5, R8, R10, R11 a R21. V současné době je v provozu 7 výkonných vysílačů Praha - město (Žižkov) na bloku 8B, Trutnov na bloku 10B, Ústí nad Labem a Liberec na bloku 10C, České Budějovice - Kleť na bloku 11C, Brno na bloku 7A a Ostrava - Hošťálkovice na bloku 5A. V plánu jsou další vysílače, které zlepší pokrytí západních, severních a středních Čech, Zlínského a Olomouckého kraje.

redakce

komentáře čtenářů




Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
Voyo: 10 nových stanic, včetně sportu
Voyo: 10 nových stanic, včetně sportu
Nový fotbalový kanál testuje na Astře
Nový fotbalový kanál testuje na Astře
Music Box Classic chce vysílat s českou licencí
Music Box Classic chce vysílat s českou licencí
Nové ruské stanice START volně na 42E
Nové ruské stanice START volně na 42E
T-Mobile přináší zákazníkům Disney+
T-Mobile přináší zákazníkům Disney+
Skylink v květnu nabídne všem přírodu i akční tituly
Skylink v květnu nabídne všem přírodu i akční tituly
Bulharská hudební Magic TV volně na 13E
Bulharská hudební Magic TV volně na 13E
Systém varování obyvatelstva se otestuje v síti DAB+
Systém varování obyvatelstva se otestuje v síti DAB+
Šlágr rádio opustilo sítě COLOR DAB
Šlágr rádio opustilo sítě COLOR DAB
Nový mezinárodní sportovní kanál Fight Nation
Nový mezinárodní sportovní kanál Fight Nation
Kyperské T2-MI muxy s novými parametry a programy
Kyperské T2-MI muxy s novými parametry a programy
Demonstrační HD kanál Astry testuje na satelitu Intelsat
Demonstrační HD kanál Astry testuje na satelitu Intelsat

Reklama

Top články

Top známky

TV program

kanál CT1 20:10 Inspektorka Candice Renoirová VII
21:00 Gejzír
21:35 Máte slovo s M. Jílkovou
kanál CT2 20:00 Modrá krev II
21:00 Skryté skvosty III (7/10)
21:30 Cyklodálky 2 (4/8)
kanál NOVA 20:20 Policie Modrava I (3)
21:35 Survivor Česko & Slovensko V (33)
22:55 Kriminálka Vegas III (6)
kanál PRIMA 20:15 Polabí (66)
21:35 Inkognito
22:40 Inkognito
kanál SEZNAM 20:10 Lidice
22:55 Kriminálka Staré Město 2 (6)
00:00 Profesionálové 5 (4)
kanál BARRANDOV 20:05 Josef Klíma: Jak jsem přežil devadesátky
21:00 Cyranův poloostrov (21, 22)
22:10 Badatelé
kanál JEDNOTKA 20:30 Nový vietor do plachiet (3/4)
22:00 Komisár Montalbano
23:52 Julie Lescautová III
kanál DVOJKA 20:10 Anketa dobrovoľní hasiči roka
23:00 Najväčšie kriminálne prípady Slovenska
23:25 Najväčšie kriminálne prípady Slovenska
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Dunaj, k vašim službám XIV. (10)
21:55 Rodinné prípady
22:45 Rodinné prípady
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Stříbrná pila (5)
21:20 Stříbrná pila (6/6)
22:20 Copak je to za vojáka

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2026
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook