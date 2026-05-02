Sobota, 2. května 2026, svátek má Zikmund

Televize investují do výroby pořadů s využitím AI

Umělá inteligence (AI) je využívána při výrobě pořadů - zejména v seriálech, zábavě ale i vizuální produkci provozovatelů televizních stanic. AI zjednodušeně řečeno zjednodušila a zrychlila výrobu pořadů. Pomohla i vytvořit efekty, které byly finančně nedostupné. Bez AI by některé efekty nemohly vzniknout, stejně tak ani projekty. AI posunula výrobu pořadů na novou úroveň.

Nasazení AI do výroby pořadů

Fenomén dnešní doby je AI. Využívá se i v oblasti výroby a televizního vysílání. Zejména v oblastech, kde má kreativita volnější ruce - tedy v seriálech, zábavních pořadech, upoutávkách, vizuálních efektech či digitálních formátech určených pro sociální sítě. Všude tam může dobře sloužit projekt vytvořený za pomocí AI.

Televize se dnes netají tím, že využívají při výrobě pořadů AI. Ta jim pomáhá vytvořit rychleji, efektivněji a v některých případech i vizuálně odvážnější projekty než v minulosti. Dokonce scény anebo formáty, které byly dříve technicky náročné, časově zdlouhavé anebo finančně téměř nedostupné, dnes mohou vznikat s nástroji umělé inteligence. Přiblížila využití Asociácia televíznych vysielateľov Slovenska (ATVS).

"Díky AI si mohli diváci například prohlédnout v seriálu Dunaj, k vašim službám scénu bombardování Bratislavy, která by bez umělé inteligence nevznikla. Stejně jsme ji využili i při výrobě speciální historické upoutávky na taneční show Let's Dance zasazenou do římského Kolosea," přiblížil Štefan Frimmer, manažer korporátní komunikace a korporátních záležitostí skupiny Markíza.

Konkurenční JOJ Group využívá AI například při tvorbě textového obsahu, kontrole textů, přípravě upoutávek, ale i při klonování hlasu a voiceoverech ve vybraných relacích. "Co se týká vizuální tvorby, často používáme ilustrační fotografie a videa, která byla vygenerována pomocí AI. Velmi rychle tak umíme vytvořit krásné vizuály a ne jen jednoduchou 2D animaci," říká Samuel Barcaj, vedoucí AI oddělení JOJ Group.

JOJ zároveň experimentuje i s digitálními avatary. Po virtuálním Adamovi, který vloni moderoval světový šampionát v hokeji, se tento rok na obrazovkách objeví avatarka Ruby prezentující obsah relace Topstar na sociální síti Instagram. "Ruby není jen marketingový nástroj, který odmoderuje téma podle scénáře. Jde o zábavu, kterou jsme chtěli divákům přinést. Ruby jsme chtěli dát život a vlastní názory, ale stále je to AI, která může udělat cokoliv, a právě některá nelogická rozhodnutí lidí, věříme, že pobaví," přiblížil Samuel Barcaj, vedoucí AI oddělení.

Ve zpravodajství rozhoduje redakce

Zatímco v některých segmentech výroby pořadů dostává AI velký prostor, existují ale hranice, které se musí a AI respektovat. Zejména v oblasti zpravodajství a publicistiky. Zde nejde jen o rychlost výroby obsah, ale především o důvěryhodnost, kontext a zodpovědnost za odvysílané informace. Zdůrazňuje ATVS.



AI sice dokáže zefektivnit práci a mění způsob tvorby v médiích, ale nenahrazuje redakční úsudek a odpovědnost,“ zdůrazňuje Natália Petkáčová, ředitelka komunikace a strategického rozvoje zpravodajské televize ta3.

Vysílatelé sdružení v ATVS se shodují v jednom: technologie může pomoci s daty, distribucí, doporučováním obsahu, technickými procesy či interními nástroji. Ve zpravodajství musí rozhodující role zůstat na redakci.

"Umělá inteligence nerozumí společenskému kontextu, nenese reputační riziko a také nedokáže rozhodnout, co je veřejně relevantní a co ne. Proto může být pomocníkem, ale nikdy ne editorem ani autorem rozhodnutí," říká Frimmer z Markízy.

Klasická média si proto udržují profesionální editorské standardy a to i v době, kdy mediální prostor stále více formují algoritmy, hrají ještě důležitější roli při ověřování faktů a zasazování informací do kontextu. Právě tím se odlišují od jiných informačních platforem a posilují svoji autoritu i důvěryhodnost v digitálním prostředí.

