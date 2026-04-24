Pátek, 24. dubna 2026, svátek má Jiří

Skylink Live TV se rozšířil o Fishing and Hunting Channel

Operátor OTT platformy Skylink Live TV, lucemburská společnost M7 Group, člen CANAL+, rozšířil programovou nabídku své televizní platformy o nový program Fishing and Hunting Channel. Ten mohli doposud sledovat diváci jen ze satelitu.

Stanice Fishing and Hunting Channel vysílá 24 hodiny denně a zavede všechny milovníky lovu do dobrodružného světa rybolovu a myslivosti.


▲ Obr č. 1 - Internetová platforma Skylink Live TV. Ilustrační foto

Program Fishing and Hunting Channel je součástí balíčku Smart a všech vyšších tarifů. V internetové televizi Skylink Live TV je program dostupný v HD rozlišení.

Zákazníci platformy Skylink mohou vysílání tematického kanálu Fishing and Hunting Channel nadále sledovat ze satelitu Astra 3C.



technické parametry:


satelit: Astra 3C (23,5°E)
frekvence: 12,090 GHz
polarizace: vertikální
SR: 29900
FEC: 3/4
norma: DVB-S2
modulace: 8PSK

TV program

kanál CT1 20:10 Vyprávěj
21:05 Všechnopárty
22:00 Hercule Poirot
kanál CT2 20:00 Paša
21:30 Vražedné alibi
23:10 Paris a Helena
kanál NOVA 20:20 Sex O´Clock II (7)
21:10 Sex O´Clock II (8)
22:10 Wonder Woman
kanál PRIMA 20:15 Máme rádi Česko
22:00 U Adely
22:55 Ano, šéfe!
kanál SEZNAM 20:10 Jestli se rozzlobíme, budeme zlí
22:10 Americká spravedlnost
00:05 Profesionálové 4 (9)
kanál BARRANDOV 20:05 Vítejte ve světě Andrého Rieu III (8, 9)
22:00 Sex Files (1/14)
23:55 SeXoňa
kanál JEDNOTKA 20:30 Na správnej ceste
21:50 Cestou necestou
22:25 Leon
kanál DVOJKA 20:10 Família
20:35 Sisi IV (5/6)
21:30 GEN.sk
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Ruža pre nevestu IV. (13, 14)
23:00 Partička
00:25 Horná Dolná XI. (14)
kanál JOJ-FAMILY 20:55 Kdo přichází před půlnocí
22:55 Medicopter 117 (58)
23:55 Medicopter 117 (59)

