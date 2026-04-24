Skylink Live TV se rozšířil o Fishing and Hunting Channel
Operátor OTT platformy Skylink Live TV, lucemburská společnost M7 Group, člen CANAL+, rozšířil programovou nabídku své televizní platformy o nový program Fishing and Hunting Channel. Ten mohli doposud sledovat diváci jen ze satelitu.
Stanice Fishing and Hunting Channel vysílá 24 hodiny denně a zavede všechny milovníky lovu do dobrodružného světa rybolovu a myslivosti.
▲ Obr č. 1 - Internetová platforma Skylink Live TV. Ilustrační foto
Program Fishing and Hunting Channel je součástí balíčku Smart a všech vyšších tarifů. V internetové televizi Skylink Live TV je program dostupný v HD rozlišení.
Zákazníci platformy Skylink mohou vysílání tematického kanálu Fishing and Hunting Channel nadále sledovat ze satelitu Astra 3C.
satelit: Astra 3C (23,5°E)
frekvence: 12,090 GHz
polarizace: vertikální
SR: 29900
FEC: 3/4
norma: DVB-S2
modulace: 8PSK
redakce
