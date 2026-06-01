Pondělí, 1. června 2026, svátek má Laura

Vantage Classic HD - odstartovala další náhrada za bývalý kanál MTV

Od pondělí 1. června vysílá nová videoklipová televize s názvem Vantage Classic. Stanice tak rozšiřuje rodinu hudebních stanic pod značkou Vantage, kterou aktuálně tvoří čtyři žánrové programy.

Vantage Classic - programová novinka na trhu

V souladu s plánem spustil provozovatel nové skupiny hudebních televizí, estonská společnost Lulzy Broadcasting OÜ, nový program s názvem Vantage Classic. Stanice se zaměřuje na hudební klipy tří dekád - 80. a 90. let minulého století a první dekády nového Milénia.


▲ Obr č. 1 - Vantage Classic HD - záběr z příjmu stanice

Jaké pořady divákům nabídne?

Program je složen z pořadů jako Breakfast with Vantage Music, It's The 80's, The 90's, Ultimate 2000's, Video Mix, Retro Charts, Vantage Rocks, Dance With Vantage, brand:new, European Top 20, Night Videos a z řady dalších.

Cílovou skupinou stanice jsou hudební fanoušci, kteří vyhledávají hity ověřené časem. Program je poskytován v HD rozlišení (1440x1080) s video bit ratem 6,6 Mbit/s.

Stanice Vantage Classic zatím není nabízena žádný televizním operátorem v Česku a na Slovensku. To se ale může časem změnit. Provozovatel totiž získal vysílací licence pro panevropskou distribuci. Programy se tak z Estonska mohou dostat do všech koutů starého kontinentu.



Vysílání mohou zájemci sledovat z oficiálních stránek provozovatele - vantagetv.eu, kde jsou k dispozici streamy všech čtyřech stanic skupiny Vantage.

Vedle zmíněné stanice Vantage Classic broadcaster šíří také hlavní program Vantage Music (hudební všehochuť), Vantage Dance a Vantage Rock. Hlavní stanice Vantage Music se nedávno objevila na satelitním systému Eutelsat Hot Bird, kde je možné vysílání sledovat zatím (?) zcela zdarma v HD ready rozlišení (1280x720p).

MTV uzavřela, Music Boxy a Vantage přicházejí

Hudební programy Vantage jsou reakcí na situaci na televizním trhu, která vznikla na konci roku 2025, kdyby společnost Paramount Global uzavřela všechny své hudební stanice MTV. Volné místo na trhu využila pražská společnost Music Box Television, která postupně divákům v Ćesku a na Slovensku představila programy Music Box Dance, Music Box Hits, Music Box Classic a Music Box Sexy. Stanice se vysílají u vybraných televizních operátorů. Probíhají jednání i s dalšími poskytovateli ohledně zařazení programů do jejich balíčků.

Music Boxy nyní dostávají konkurenci v podobě videoklipových programů Vantage. Ty si může divák pustit zcela zdarma z webových stránek provozovatele. Otázkou je, jak dlouho budou živé streamy programů na internetu poskytovány s ohledem na skutečnost, že provozovatel bude chtít svůj projekt zmonetizovat.

