Vantage - vzniká nová hudební tv skupina, náhrada za kanály MTV

V závěru roku 2025 v České republice, na Slovensku i v mnoha dalších zemích skončily videoklipové stanice pod kultovní značkou MTV. Jedním z důvodů jejich uzavření byl klesající zájem o hudební televize. Jak se ale ukazuje, poptávka po hudebních televizích stále existuje. Dokazuje to i vznik nové hudební televizní skupiny pod značkou Vantage.
▲ Obr č. 1 - Vantage Music - záběr z vysílání stanice
České Music Boxy se vysílají do celého světaV listopadu 2025, tedy krátce před plánovaným uzavřením kanálů MTV, nově založená pražská společnost Music Box Television představila projekt žánrových hudebních televizních stanic Music Box, které se svým zaměřením blížily právě k programům MTV, které měly před sebou poslední týdny svého provozu.
Na českém a slovenském trhu a v dalších zemích odstartovaly kanály Music Box Classic, Music Box Dance, Music Box Hits a později po získání licence i Music Box Sexy. Na jiných trzích (mimo český a slovenský) se vysílají také dekádové stanice Music Box 80s, Music Box 90s a Music Box 00s. Stanice postupně expandovaly na další trhy a vysílají se dokonce již i mimo Evropu. V současné době jsou Music Boxy nabízeny ve 20 zemích.
Přicházejí kanály VantageMusic Boxy ale nejspíš nebudou jediné, které budou chtít obsadit stále volné pozice na trhu po hudebních stanicích MTV. Estonská společnost Lulzy Broadcasting OÜ představila své videoklipové stanice pod značkou "Vantage". V současné době již vysílají stanice Vantage Music (mix současných a starších hitů), Vantage Dance (taneční hudba) a Vantage Rock (rocková scéna). K trojici kanálů Vantage ještě brzy přibude stanice Vantage Classic, která se bude věnovat výhradně starším, léty osvědčeným klipům. Start je naplánován na 1.6.2026.
Vantage Music, jeden z programů skupiny stanic Vantage, je možné přijít (dočasně?) volně ( FTA) z kapacity švýcarského operátora Kabelio na satelitním systému Eutelsat Hot Bird na pozici 13°E, kde vysílá v HD ready rozlišení (1280x720p) se zvukem v AC3 (192 kbit/s).
technické parametry:
satelit: Eutelsat Hot Bird 13F (13°E)
frekvence: 11,862 GHz
polarizace: horizontální
SR: 27500
FEC: 3/4
norma: DVB-S2
modulace: 8PSK
CA systém: žádný, neaktivní PanAccess
Vantage Music vysílá proud klipů nepřerušovaný reklamou. Otázkou je, jakým způsobem bude provoz stanice financován - zda z distribučních poplatků od operátorů placených sítí nebo z reklamy, eventuálně kombinací těchto způsobů.
Všechny tři stanice Vantage je možné sledovat ve formě živého streamu přes internet a to přímo z oficiálních stránek provozovatele - vantagetv.eu. Takže i diváci mimo dosah satelitního signálu z pozice 13°E se mohou seznámit z obsahovou nabídkou těchto stanic, které jsou na internetu šířeny v rozlišení 1920x1080.
Provozovatel klipových stanic Vantage uvádí, že vlastní panevropské vysílací licence. To znamená, že programy může šířit po celé Evropě a to různými distribučními platformami. Stanice se proto mohou objevit v nabídce českých či slovenských televizních platforem. Samozřejmě pokud se obě strany dohodnou na komerčních podmínkách distribuce.
Vznik nových kanálů Vantage je dobrou zprávou pro televizní diváky a rovněž i pro televizní operátory, kteří mohou vybírat pro své zákazníky ty nejlepší stanice do svých balíčků.
redakce