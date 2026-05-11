MAGENTA TV slaví 10 let a přidává Narozeninové kino

MAGENTA TV slaví 10 let a přidává Narozeninové kinoDNES! | redakce | tisk | názory
MAGENTA TV letos slaví 10 let na trhu. T-Mobile při této příležitosti připomíná vývoj jedné z prvních OTT televizních služeb v Česku a zároveň od začátku května do konce měsíce zařazuje speciální VOD kanál Narozeninové kino, do jehož programu patří i oscarový dokument Pan Nikdo proti Putinovi.
MAGENTA TV odstartovala v květnu 2016 pod značkou T-Mobile TV jako jedna z prvních OTT (over-the-top) televizních služeb v Česku. Za deset let prošla výrazným vývojem a ke konci roku 2025 ji využívalo 325 tisíc zákazníků.
Výročí si T-Mobile připomíná také programovou novinkou. V průběhu měsíce května zařadí do MAGENTA TV speciální VOD kanál Narozeninové kino, který bude věnovaný filmovým hitům a diváci jej naladí na EPG pozici 19. Ten nabídne i oscarový snímek Pan Nikdo proti Putinovi.
„
Za deset let se MAGENTA TV proměnila z televizní služby nabízející převážně lineární vysílání v platformu, která ho kombinuje se zpětným zhlédnutím, Videotékou i partnerskými streamingovými službami. Zákazníci navíc mohou její obsah sledovat na libovolném zařízení. Zatímco při spuštění nabízela zhruba 130 kanálů a 2 dny zpětného zhlédnutí, dnes má přibližně 180 kanálů i například možnost sledovat pořady zpětně po dobu 7 dní,“ doplňuje Zdeněk Spurný, manažer TV a partnerského rozvoje společnosti T-Mobile.
Výrazně narostl také objem dostupného obsahu. Před deseti lety bylo zákazníkům tehdejší T-Mobile TV k dispozici přibližně 6 500 hodin obsahu denně, dnes je to zhruba 34 000 hodin denně, tedy více než pětinásobek. Diváci zároveň v minulém roce strávili sledováním MAGENTA TV v průměru 3,5 hodiny denně.
Rostoucí význam má v rámci služby také Videotéka. Nejsledovanějšími tituly ve Videotéce od začátku roku 2026 jsou pohádka Tři bratři a exkluzivní novinka Norimberk, což podle T-Mobilu potvrzuje silný zájem o kombinaci kultovních titulů a nového prémiového obsahu.
Dnešní podoba MAGENTA TV odráží především dlouhodobý posun od tradičního televizního modelu k širší obsahové platformě se silným důrazem na kurátorský výběr a vlastní Videotéku.
zdroj: T-Mobile