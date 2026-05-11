Pondělí, 11. května 2026, svátek má Svatava

MAGENTA TV slaví 10 let a přidává Narozeninové kino

MAGENTA TV letos slaví 10 let na trhu. T-Mobile při této příležitosti připomíná vývoj jedné z prvních OTT televizních služeb v Česku a zároveň od začátku května do konce měsíce zařazuje speciální VOD kanál Narozeninové kino, do jehož programu patří i oscarový dokument Pan Nikdo proti Putinovi.

MAGENTA TV odstartovala v květnu 2016 pod značkou T-Mobile TV jako jedna z prvních OTT (over-the-top) televizních služeb v Česku. Za deset let prošla výrazným vývojem a ke konci roku 2025 ji využívalo 325 tisíc zákazníků.

Výročí si T-Mobile připomíná také programovou novinkou. V průběhu měsíce května zařadí do MAGENTA TV speciální VOD kanál Narozeninové kino, který bude věnovaný filmovým hitům a diváci jej naladí na EPG pozici 19. Ten nabídne i oscarový snímek Pan Nikdo proti Putinovi.

MAGENTA TV je 10 let na českém trhu (foto: T-Mobile)
▲ MAGENTA TV je 10 let na českém trhu (foto: T-Mobile)

Za deset let se MAGENTA TV proměnila z televizní služby nabízející převážně lineární vysílání v platformu, která ho kombinuje se zpětným zhlédnutím, Videotékou i partnerskými streamingovými službami. Zákazníci navíc mohou její obsah sledovat na libovolném zařízení. Zatímco při spuštění nabízela zhruba 130 kanálů a 2 dny zpětného zhlédnutí, dnes má přibližně 180 kanálů i například možnost sledovat pořady zpětně po dobu 7 dní,“ doplňuje Zdeněk Spurný, manažer TV a partnerského rozvoje společnosti T-Mobile.

Výrazně narostl také objem dostupného obsahu. Před deseti lety bylo zákazníkům tehdejší T-Mobile TV k dispozici přibližně 6 500 hodin obsahu denně, dnes je to zhruba 34 000 hodin denně, tedy více než pětinásobek. Diváci zároveň v minulém roce strávili sledováním MAGENTA TV v průměru 3,5 hodiny denně.

Rostoucí význam má v rámci služby také Videotéka. Nejsledovanějšími tituly ve Videotéce od začátku roku 2026 jsou pohádka Tři bratři a exkluzivní novinka Norimberk, což podle T-Mobilu potvrzuje silný zájem o kombinaci kultovních titulů a nového prémiového obsahu.

Dnešní podoba MAGENTA TV odráží především dlouhodobý posun od tradičního televizního modelu k širší obsahové platformě se silným důrazem na kurátorský výběr a vlastní Videotéku.

zdroj: T-Mobile

TV program

kanál CT1 20:10 Místo zločinu České Budějovice (6/13)
21:10 Reportéři ČT
21:50 Reportéři +
kanál CT2 20:00 Bažanti jedou do Španělska
21:30 Železná lady
23:15 Babylon Berlín IV (12/12)
kanál NOVA 20:20 Odznak Vysočina V (8)
21:40 Specialisté (140)
22:50 Víkend
kanál PRIMA 20:15 Polda IV (13)
21:30 Polda IV (14)
22:40 Kriminálka Kraj I (9)
kanál SEZNAM 20:10 Nejlepší vyhrává
22:25 Mrazivá past
00:35 Profesionálové 5 (5)
kanál BARRANDOV 20:05 Policie Delta
21:00 Vím, že nic nevím
22:05 Tomáš Arsov v akci
kanál JEDNOTKA 20:30 Hod kockou
21:55 Reportéri
22:25 Bezpečné Slovensko
kanál DVOJKA 20:10 Lov slov
20:35 Tajomstvá dlhovekých (2/6)
21:30 Experiment
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Sestričky I. (5)
21:45 Svokra
22:50 Rodinné prípady
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Stříbrná pila (6/6)
21:20 Třetí skoba pro Kocoura
23:00 Skutečné příběhy

