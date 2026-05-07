Prima boduje s vlastní tvorbou i tematickými kanály

Skupina Prima si v dubnu udržela stabilní výkonnost s podílem 27,18 % v CS 15+ v celodenním sharu a 26,46 % v prime time v CS 15+. V 18. týdnu navíc dosáhla doposud nejlepšího letošního výsledku v prime time v CS 15+ s podílem 27,33 %.
Hlavní stanice Prima byla v dubnu komerční jedničkou ve třech večerech týdně a nadále těžila ze silné vlastní tvorby. Seriál Polabí dominoval napříč všemi hlavními cílovými skupinami. Mezi nejsledovanější pořady stanice Prima v cílové skupině 15+ patřily v dubnu vedle Polabí také tituly Kamarádi a O lidech a koních, které potvrzují stabilní zájem diváků o původní českou produkci.
Dařilo se i tematickým stanicím skupiny Prima, jejichž celkový výkon v dubnu meziročně narostl. Nejsledovanějším pořadem tematických stanic byla v dubnu diskusní Partie Terezie Tománkové na CNN Prima NEWS (ze dne 19. 4. 2026), kterou sledovalo 267 tisíc diváků při sharu 15,10 %.
Zpravodajská stanice zároveň potvrdila svůj silný zásah i v rámci speciálního vysílání. Pokrytí maďarských parlamentních voleb na multiplatformě CNN Prima NEWS si nenechalo ujít celkem 2 043 000 diváků v CS 10+.
Na Prima KRIMI se nejvíce dařilo seriálu Zločiny z vřesovišť: Druhá rodina (26. 4. 2026), který oslovil 222 tisíc diváků při sharu 6,06 %. Filmová stanice Prima MAX bodovala snímkem Není čas zemřít (28. 4. 2026) se 166 tisíci diváky a sharem 5,96 %, zatímco na Prima COOL zaujal film Den nezávislosti: Nový útok (26. 4. 2026), který sledovalo 133 tisíc diváků při sharu 3,85 %.
Na Prima LOVE byl nejsledovanějším pořadem titul Inga Lindström (21. 4. 2026) se 127 tisíci diváky a sharem 3,71 %. Dokumentární Prima ZOOM zaujala pořadem Katastrofy v přímém přenosu (22. 4. 2026), který vidělo 71 tisíc diváků při sharu 3,65 %.
Na Prima SHOW dominoval pořad Česko Slovensko má talent (10. 4. 2026) se 42 tisíci diváky a sharem 1,26 % a na Prima STAR pořad Vraždy, které šokovaly (8. 4. 2026), který sledovalo 33 tisíc diváků při sharu 0,94 %.
Zdroj: ATO, L+TS0-3 BS, ke dni 5. 5. 2026, CS 15+, pokud není uvedeno jinak; FTV Prima.
*Zdroj pro multiplatformní zásah: ATO, L+TS0-3 BS, podmínka reache 3 min. souvisle, Google Analytics, Facebook a Instagram, ke dni 13. 4. 2026; celkový zásah v populaci 10+ spočten podle E. J. Sainsburyho (TV, online, social).