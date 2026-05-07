Čtvrtek, 7. května 2026, svátek má Stanislav

Prima boduje s vlastní tvorbou i tematickými kanály

Skupina Prima si v dubnu udržela stabilní výkonnost s podílem 27,18 % v CS 15+ v celodenním sharu a 26,46 % v prime time v CS 15+. V 18. týdnu navíc dosáhla doposud nejlepšího letošního výsledku v prime time v CS 15+ s podílem 27,33 %.

Hlavní stanice Prima byla v dubnu komerční jedničkou ve třech večerech týdně a nadále těžila ze silné vlastní tvorby. Seriál Polabí dominoval napříč všemi hlavními cílovými skupinami. Mezi nejsledovanější pořady stanice Prima v cílové skupině 15+ patřily v dubnu vedle Polabí také tituly Kamarádi a O lidech a koních, které potvrzují stabilní zájem diváků o původní českou produkci.
Dařilo se i tematickým stanicím skupiny Prima, jejichž celkový výkon v dubnu meziročně narostl. Nejsledovanějším pořadem tematických stanic byla v dubnu diskusní Partie Terezie Tománkové na CNN Prima NEWS (ze dne 19. 4. 2026), kterou sledovalo 267 tisíc diváků při sharu 15,10 %.

Zpravodajská stanice zároveň potvrdila svůj silný zásah i v rámci speciálního vysílání. Pokrytí maďarských parlamentních voleb na multiplatformě CNN Prima NEWS si nenechalo ujít celkem 2 043 000 diváků v CS 10+.

Na Prima KRIMI se nejvíce dařilo seriálu Zločiny z vřesovišť: Druhá rodina (26. 4. 2026), který oslovil 222 tisíc diváků při sharu 6,06 %. Filmová stanice Prima MAX bodovala snímkem Není čas zemřít (28. 4. 2026) se 166 tisíci diváky a sharem 5,96 %, zatímco na Prima COOL zaujal film Den nezávislosti: Nový útok (26. 4. 2026), který sledovalo 133 tisíc diváků při sharu 3,85 %.

Na Prima LOVE byl nejsledovanějším pořadem titul Inga Lindström (21. 4. 2026) se 127 tisíci diváky a sharem 3,71 %. Dokumentární Prima ZOOM zaujala pořadem Katastrofy v přímém přenosu (22. 4. 2026), který vidělo 71 tisíc diváků při sharu 3,65 %.

Na Prima SHOW dominoval pořad Česko Slovensko má talent (10. 4. 2026) se 42 tisíci diváky a sharem 1,26 % a na Prima STAR pořad Vraždy, které šokovaly (8. 4. 2026), který sledovalo 33 tisíc diváků při sharu 0,94 %.

Zdroj: ATO, L+TS0-3 BS, ke dni 5. 5. 2026, CS 15+, pokud není uvedeno jinak; FTV Prima.

*Zdroj pro multiplatformní zásah: ATO, L+TS0-3 BS, podmínka reache 3 min. souvisle, Google Analytics, Facebook a Instagram, ke dni 13. 4. 2026; celkový zásah v populaci 10+ spočten podle E. J. Sainsburyho (TV, online, social).

TV program

kanál CT1 20:10 Inspektorka Candice Renoirová VII
21:00 Gejzír
21:35 Máte slovo s M. Jílkovou
kanál CT2 20:00 Modrá krev II
21:00 Skryté skvosty III (7/10)
21:30 Cyklodálky 2 (4/8)
kanál NOVA 20:20 Policie Modrava I (3)
21:35 Survivor Česko & Slovensko V (33)
22:55 Kriminálka Vegas III (6)
kanál PRIMA 20:15 Polabí (66)
21:35 Inkognito
22:40 Inkognito
kanál SEZNAM 20:10 Lidice
22:55 Kriminálka Staré Město 2 (6)
00:00 Profesionálové 5 (4)
kanál BARRANDOV 20:05 Josef Klíma: Jak jsem přežil devadesátky
21:00 Cyranův poloostrov (21, 22)
22:10 Badatelé
kanál JEDNOTKA 20:30 Nový vietor do plachiet (3/4)
22:00 Komisár Montalbano
23:52 Julie Lescautová III
kanál DVOJKA 20:10 Anketa dobrovoľní hasiči roka
23:00 Najväčšie kriminálne prípady Slovenska
23:25 Najväčšie kriminálne prípady Slovenska
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Dunaj, k vašim službám XIV. (10)
21:55 Rodinné prípady
22:45 Rodinné prípady
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Stříbrná pila (5)
21:20 Stříbrná pila (6/6)
22:20 Copak je to za vojáka

