Formule 1 na Sky UK a IT i v dalších letech

Přenosy závodů Formule 1 (F1) budou k vidění na placených televizních službách Sky ve Velké Británii, Irsku a Itálii i v dalších letech. Operátor Sky se dohodl s F1 na prodloužení vysílacích práv.
Sky ve Velké Británii a Irsku bude domovem Formule 1 až do konce sezóny 2034, zatímco Itálie si ponechá exkluzivní vysílací práva do konce sezóny 2032.
Ve Spojeném království a Irsku, kde byl rok 2025 nejsledovanější sezónou F1 na Sky Sports v historii, budou fanoušci moci sledovat veškerou akci až do konce sezóny 2034, přičemž práva Sky Sport v Itálii platí do konce sezóny 2032.
V rámci nové dohody, která k existujícím partnerstvím na obou trzích přidává dalších pět sezón, bude Sky i nadále vysílat každý trénink, kvalifikaci, sprint a Velkou cenu na Sky Sports (Spojené království a Irsko) a Sky Sport (Itálie) a streamovací službě NOW.
Ve Spojeném království budou sestřihy každé Velké ceny a živé vysílání Velké ceny Británie i nadále k dispozici zdarma. Sky Sport bude i nadále povyšovat své vyprávění příběhů Formule 1 v Itálii vysíláním každé Velké ceny živě na specializovaném kanálu Sky Sport F1, doplněném bezplatným vysíláním na TV8, včetně živého vysílání každé Velké ceny Itálie, což rozšiřuje viditelnost šampionátu.
Partnerství zahrnuje také komplexní zpravodajství o podpůrných akcích Formule 1, přičemž Formule 2, Formule 3, F1 ACADEMY a Porsche Supercup zůstávají součástí nabídky Sky, což fanouškům motoristického sportu poskytne úplný přístup k budoucím hvězdám tohoto sportu.