ORF1 a ORF Sport+ opět FTA přes satelit

První program rakouské veřejnoprávní televize a sportovní kanál téhož vysílatele je opět možné přijímat ze satelitu zcela volně ( FTA) bez jakékoliv dekódovací karty či předplatného.
Televizní programové služby ORF1 a ORF Sport+ obnovily vysílání v italském pozemním multiplexu. To je dobrá zpráva i pro satelitní diváky, neboť pozemní multiplex využívá satelit jako distribuční trasu pro jednotlivé vysílače v italském regionu Sudtirol.
Distribuční trasa s FTA programy ORF je umístěna v multiplexu na satelitu Eutelsat 9B v regionálním italském paprsku. Vysílání je šířeno v modulaci 16APSK a v režimu multistream. Vysílání sice není určeno pro individuální příjem. Nicméně dostupná přijímací technika a volné vysílání umožňuje toto vysílání přijímat všem satelitním divákům s příslušnou přijímací technikou. Neméně důležité je být i v dosahu zmíněného italského vysílacího svazku.
ORF1 HD a ORF Sport+ HD vysílají na pozicích ORF1 PAT, resp. ORF SPORT PAT v rozlišení 1280x720p v MPEG-4 (H.264). Datový tok videa těchto stanic je kolem cca 1,7 Mbit/s.
Oba programy jsou v jiných satelitních platformách (ORF Digital, CANAL+ Austria, Kabelio) zakódovány. Pro příjem je nutná přístupová karta a případně i předplatné.
technické parametry - ORF1, ORF Sport+:
• Eutelsat 9B (9°E), freq. 12,466 GHz, pol. V, SR 41950, FEC 2/3, DVB-S2/16PSK, multistream, stream 13, FTA