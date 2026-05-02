Sobota, 2. května 2026, svátek má Zikmund

ORF1 a ORF Sport+ opět FTA přes satelit

První program rakouské veřejnoprávní televize a sportovní kanál téhož vysílatele je opět možné přijímat ze satelitu zcela volně ( FTA) bez jakékoliv dekódovací karty či předplatného.

Televizní programové služby ORF1 a ORF Sport+ obnovily vysílání v italském pozemním multiplexu. To je dobrá zpráva i pro satelitní diváky, neboť pozemní multiplex využívá satelit jako distribuční trasu pro jednotlivé vysílače v italském regionu Sudtirol.

Distribuční trasa s FTA programy ORF je umístěna v multiplexu na satelitu Eutelsat 9B v regionálním italském paprsku. Vysílání je šířeno v modulaci 16APSK a v režimu multistream. Vysílání sice není určeno pro individuální příjem. Nicméně dostupná přijímací technika a volné vysílání umožňuje toto vysílání přijímat všem satelitním divákům s příslušnou přijímací technikou. Neméně důležité je být i v dosahu zmíněného italského vysílacího svazku.

ORF1 HD a ORF Sport+ HD vysílají na pozicích ORF1 PAT, resp. ORF SPORT PAT v rozlišení 1280x720p v MPEG-4 (H.264). Datový tok videa těchto stanic je kolem cca 1,7 Mbit/s.

Oba programy jsou v jiných satelitních platformách (ORF Digital, CANAL+ Austria, Kabelio) zakódovány. Pro příjem je nutná přístupová karta a případně i předplatné.

technické parametry - ORF1, ORF Sport+:

• Eutelsat 9B (9°E), freq. 12,466 GHz, pol. V, SR 41950, FEC 2/3, DVB-S2/16PSK, multistream, stream 13, FTA

Voyo: 10 nových stanic, včetně sportu
Nový sportovní volný HD kanál před startem
Programy na pozici 19,2°E šíří dva satelity Astra
MCM ukončí 30. června vysílání
Nový fotbalový kanál testuje na Astře
Skylink Live TV se rozšířil o Fishing and Hunting Channel
Music Box Classic chce vysílat s českou licencí
Velikonoce na TV Markíza: Filmové premiéry i oblíbené klasiky
Nové ruské stanice START volně na 42E
T-Mobile přináší zákazníkům Disney+
Šlágr rádio opustilo sítě COLOR DAB
Nový mezinárodní sportovní kanál Fight Nation
TV program

kanál CT1 20:05 Zázraky přírody
21:20 Jiřina Bohdalová 95
22:35 Vrásky z lásky
kanál CT2 20:00 Pád Třetí říše
22:35 Úplné bezvětří
00:10 Víkend na Zuydcoote
kanál NOVA 20:20 Superlov IV
21:55 Plán útěku 3
23:45 Ubal a zmiz
kanál PRIMA 20:15 O lidech a koních (8)
21:30 Jakub a Sara (26)
22:00 Přání smrti
kanál SEZNAM 20:10 Labyrint 2 (2)
21:30 Léto s kovbojem
23:25 Nezlobte dědečka
kanál BARRANDOV 20:05 Sejdeme se na Cibulce
21:10 Sejdeme se na Cibulce
22:05 SeXoňa
kanál JEDNOTKA 20:30 Záhady tela
21:35 Neskoro večer
22:35 Medzi nami s Katou Martinkovou
kanál DVOJKA 20:05 Anjeli strážni Emila T. Bartka
20:35 Cesta do nemožna
22:10 Vzbura oceánov
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Susedia
21:05 Susedia
21:40 Susedia
kanál JOJ-FAMILY 20:20 V sedmém nebi
22:45 Miluji Slovensko
00:25 Soudní síň - Nové případy

