Ve středu se odmlčí vysílač Buková hora
Na středu 6. května 2026 je naplánována výluka televizního a rozhlasového vysílání z vysílače Buková hora. Během výluky nebude z vysílače možné přijímat televizní a rozhlasové programy.
Výluka multiplexů DTT proběhne od 6:00 do 15:00 hodin. Z vysílače Ústí nad Labem - Buková hora v tuto dobu nebude vysílat DVB-T2 multiplex 21 s programy České televize a Českého rozhlasu a také ani multiplex 22 a multiplex 23 s programy privátních vysílatelů.
Ve stejný den od 10:00 do 15:00 hodin nebudou ze stejného vysílače šířeny ani rozhlasové programy v pásmu VKV/FM a to jmenovitě Český rozhlas Radiožurnál, Český rozhlas Vltava, Rádio Impuls, Frekvence 1, Český rozhlas Region Sever a dále DAB vysílání - celoplošný multiplex B a regionální sítě R5 a R4.
Důvodem pro výluku vysílání je pravidelná kontrola vysílače, anténních systémů, údržba energetiky a vysílací technologie.