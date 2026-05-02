Sobota, 2. května 2026, svátek má Zikmund

Ve středu se odmlčí vysílač Buková hora

Na středu 6. května 2026 je naplánována výluka televizního a rozhlasového vysílání z vysílače Buková hora. Během výluky nebude z vysílače možné přijímat televizní a rozhlasové programy.

Výluka multiplexů DTT proběhne od 6:00 do 15:00 hodin. Z vysílače Ústí nad Labem - Buková hora v tuto dobu nebude vysílat DVB-T2 multiplex 21 s programy České televize a Českého rozhlasu a také ani multiplex 22 a multiplex 23 s programy privátních vysílatelů.

Ve stejný den od 10:00 do 15:00 hodin nebudou ze stejného vysílače šířeny ani rozhlasové programy v pásmu VKV/FM a to jmenovitě Český rozhlas Radiožurnál, Český rozhlas Vltava, Rádio Impuls, Frekvence 1, Český rozhlas Region Sever a dále DAB vysílání - celoplošný multiplex B a regionální sítě R5 a R4.

Důvodem pro výluku vysílání je pravidelná kontrola vysílače, anténních systémů, údržba energetiky a vysílací technologie.

Voyo: 10 nových stanic, včetně sportu
Nový sportovní volný HD kanál před startem
Programy na pozici 19,2°E šíří dva satelity Astra
MCM ukončí 30. června vysílání
Nový fotbalový kanál testuje na Astře
Skylink Live TV se rozšířil o Fishing and Hunting Channel
Music Box Classic chce vysílat s českou licencí
Velikonoce na TV Markíza: Filmové premiéry i oblíbené klasiky
Nové ruské stanice START volně na 42E
T-Mobile přináší zákazníkům Disney+
Šlágr rádio opustilo sítě COLOR DAB
Nový mezinárodní sportovní kanál Fight Nation

TV program

kanál CT1 20:05 Zázraky přírody
21:20 Jiřina Bohdalová 95
22:35 Vrásky z lásky
kanál CT2 20:00 Pád Třetí říše
22:35 Úplné bezvětří
00:10 Víkend na Zuydcoote
kanál NOVA 20:20 Superlov IV
21:55 Plán útěku 3
23:45 Ubal a zmiz
kanál PRIMA 20:15 O lidech a koních (8)
21:30 Jakub a Sara (26)
22:00 Přání smrti
kanál SEZNAM 20:10 Labyrint 2 (2)
21:30 Léto s kovbojem
23:25 Nezlobte dědečka
kanál BARRANDOV 20:05 Sejdeme se na Cibulce
21:10 Sejdeme se na Cibulce
22:05 SeXoňa
kanál JEDNOTKA 20:30 Záhady tela
21:35 Neskoro večer
22:35 Medzi nami s Katou Martinkovou
kanál DVOJKA 20:05 Anjeli strážni Emila T. Bartka
20:35 Cesta do nemožna
22:10 Vzbura oceánov
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Susedia
21:05 Susedia
21:40 Susedia
kanál JOJ-FAMILY 20:20 V sedmém nebi
22:45 Miluji Slovensko
00:25 Soudní síň - Nové případy

