MuxIP ukončil šíření dvou HD kanálů

MuxIP ukončil šíření dvou HD kanálůDNES!
V multiplexu operátora MuxIP (Eutelsat Hot Bird, 13°E) došlo k programovým změnám. V paketu skončily dva volně ( FTA) šířené programy a to AWE HD a One America News HD.
One America News HD nabízel aktuální zpravodajství a informace.
AWE je zkratka pro A Wealth of Entertainment. Šlo o lifestylový kanál, který diváky zavedl do světa bohatých a krásných. Stanice se věnovala luxusním jachtám, luxusním domům, luxusním autům, ale také nevšedním výletům, kulinářským specialitám a mnoha dalšímu.
America News a AWE byly součástí FAST platformy MuxIP. Satelitní signál sloužil k další distribuci prostřednictvím televizních operátorů po Evropě. Nicméně s ohledem na volné vysílání bylo možné obě stanice přijímat i přímo ze satelitu.
Platforma MuxIP pokračuje s jinými devíti HD programy a jedním v SD rozlišení. Všechny se vysílají volně. Je možné, že po vypnutí uvedených dvou stanic se v paketu později objeví jiné programy.
technické parametry - muxIP:
• Eutelsat Hot Bird 13F (13°E), freq. 11,785 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, FTA