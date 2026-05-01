reklama
Pátek, 1. května 2026, Svátek práce

MuxIP ukončil šíření dvou HD kanálů

V multiplexu operátora MuxIP (Eutelsat Hot Bird, 13°E) došlo k programovým změnám. V paketu skončily dva volně ( FTA) šířené programy a to AWE HD a One America News HD.

One America News HD nabízel aktuální zpravodajství a informace.

AWE je zkratka pro A Wealth of Entertainment. Šlo o lifestylový kanál, který diváky zavedl do světa bohatých a krásných. Stanice se věnovala luxusním jachtám, luxusním domům, luxusním autům, ale také nevšedním výletům, kulinářským specialitám a mnoha dalšímu.

America News a AWE byly součástí FAST platformy MuxIP. Satelitní signál sloužil k další distribuci prostřednictvím televizních operátorů po Evropě. Nicméně s ohledem na volné vysílání bylo možné obě stanice přijímat i přímo ze satelitu.

Platforma MuxIP pokračuje s jinými devíti HD programy a jedním v SD rozlišení. Všechny se vysílají volně. Je možné, že po vypnutí uvedených dvou stanic se v paketu později objeví jiné programy.

technické parametry - muxIP:

Eutelsat Hot Bird 13F (13°E), freq. 11,785 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, FTA

Reklama

Nový sportovní volný HD kanál před startem
Voyo: 10 nových stanic, včetně sportu
Programy na pozici 19,2°E šíří dva satelity Astra
MCM ukončí 30. června vysílání
Nový fotbalový kanál testuje na Astře
Skylink Live TV se rozšířil o Fishing and Hunting Channel
Music Box Classic chce vysílat s českou licencí
Velikonoce na TV Markíza: Filmové premiéry i oblíbené klasiky
Nové ruské stanice START volně na 42E
T-Mobile přináší zákazníkům Disney+
Pohádkový velikonoční víkend na FilmBoxu
Šlágr rádio opustilo sítě COLOR DAB
Reklama


TV program

kanál CT1 20:10 Vyprávěj
21:05 Všechnopárty
22:00 Definice lásky
kanál CT2 20:00 Smůla
21:50 Nepřítel pod hladinou
23:25 Jiný muž, jiná šance
kanál NOVA 20:20 Sex O´Clock II (9)
21:10 Sex O´Clock II (10)
22:10 Wonder Woman 1984
kanál PRIMA 20:15 Máme rádi Česko
22:00 U Adely
22:55 Ano, šéfe!
kanál SEZNAM 20:10 Dvojníci
22:30 Konvoi
00:35 Katakomby
kanál BARRANDOV 20:05 André Rieu v Brazílii
22:10 Sex Files (2)
00:05 SeXoňa
kanál JEDNOTKA 20:30 Vojenský čin roka
21:55 Pianista
00:20 Julie Lescautová III
kanál DVOJKA 20:10 Sisi IV (6/6)
21:10 Neplatené voľno
22:20 Noc v archíve
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Ruža pre nevestu IV. (15, 16)
23:00 Partička
00:50 Horná Dolná XII. (5)
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Smrt stopařek
22:05 Dr. Dokonalý (1/16)
23:05 Medicopter 117 (62)

Dovolená u mořeBazény
