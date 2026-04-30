Konečně! Bloomberg TV HD do Evropy FTA na 13E

Konečně! Bloomberg TV HD do Evropy FTA na 13EDNES!
Diváci v celé Evropě mohou konečně sledovat populární ekonomicko-byznysový kanál Bloomberg TV v lepší technické kvalitě. Stanice začala vysílat do celé Evropy ve vysokém rozlišení (HDTV).
Bloomberg TV HD obsadil volnou kapacitu v DVB-S2 multiplexu na kmitočtu 11,373 GHz s horizontální polarizací na satelitu Eutelsat Hot Bird 13G. Vysílání je poskytováno volně ( FTA).
Souběžně je k dispozici i původní distribuce v MPEG-2/SD kvalitě, která patrně bude odpojena.
Dodejme, že doposud vysílala do celé Evropy jen britská mutace stanice Bloomberg TV, vysílaná ze satelitu Astra 2G v silném evropském paprsku.
technické parametry - Bloomberg TV HD:
• Eutelsat Hot Bird 13G (13°E), freq. 11,373 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, FTA
technické parametry - Bloomberg TV (SD):
• Eutelsat Hot Bird 13G (13°E), freq. 11,137 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S/QPSK, FTA