Úterý, 28. dubna 2026, svátek má Vlastislav

Ruská FTA stanice NTV Mir z nových parametrů

Mezinárodní verze ruské privátní televize NTV začala vysílat z nových parametrů na domácím (ruském) komunikačním satelitu Express AM6. Vysílání je dostupné na původních i nových parametrech.

NTV Mir dlouho vysílala v rámci mini paketu na kmitočtu 11,457 GHz z paprsku Fixed 2, který je nasměrován do Evropy a Středního východu.

Stanice se nově objevila na frekvenci 11,644 GHz. Parametry mini paketu jsou stejné. Dá se tedy předpokládat, že stanice se v nadcházejících dnech přesune na tyto nové parametry. Nyní je zajištěno šíření na starém a novém kmitočtu s cílem usnadnit přeladění na satelitních přijímačích. Vysílání je FTA. Nicméně signál z nové frekvence je slabší.

Nutno dodat, že trvale stabilní vysílání NTV Mir spolu s dalšími ruskými programy je možné přijímat ze dvou standardních multiplexů na tureckých satelitech Türksat na pozici 42°E. Paket obsahuje i v EU zakázané stanice RTR Planeta či Rossija 24. Kompletní nabídka multiplexu se vysílá volně.

technické parametry - NTV Mir:

• Express AM6 (53°E), freq. 11,457 GHz, pol. H, 3462, FEC 3/4, DVB-S2/QPSK, FTA
• Express AM6 (53°E), freq. 11,644 GHz, pol. H, 3462, FEC 3/4, DVB-S2/QPSK, FTA

Další Zprávičky

Přečtěte si také

Nový sportovní volný HD kanál před startem
Pecka.TV přidává do nabídky čtyři německé kanály
MCM ukončí 30. června vysílání
Dva satelity Astry na pozici 19,2°E šíří programy
Nový fotbalový kanál testuje na Astře
Skylink Live TV se rozšířil o Fishing and Hunting Channel
Music Box Classic chce vysílat s českou licencí
Velikonoce na TV Markíza: Filmové premiéry i oblíbené klasiky
Nové ruské stanice START volně na 42E
T-Mobile přináší zákazníkům Disney+
Pohádkový velikonoční víkend na FilmBoxu
Šlágr rádio opustilo sítě COLOR DAB
