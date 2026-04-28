Ruská FTA stanice NTV Mir z nových parametrů
Mezinárodní verze ruské privátní televize NTV začala vysílat z nových parametrů na domácím (ruském) komunikačním satelitu Express AM6. Vysílání je dostupné na původních i nových parametrech.
NTV Mir dlouho vysílala v rámci mini paketu na kmitočtu 11,457 GHz z paprsku Fixed 2, který je nasměrován do Evropy a Středního východu.
Stanice se nově objevila na frekvenci 11,644 GHz. Parametry mini paketu jsou stejné. Dá se tedy předpokládat, že stanice se v nadcházejících dnech přesune na tyto nové parametry. Nyní je zajištěno šíření na starém a novém kmitočtu s cílem usnadnit přeladění na satelitních přijímačích. Vysílání je FTA. Nicméně signál z nové frekvence je slabší.
Nutno dodat, že trvale stabilní vysílání NTV Mir spolu s dalšími ruskými programy je možné přijímat ze dvou standardních multiplexů na tureckých satelitech Türksat na pozici 42°E. Paket obsahuje i v EU zakázané stanice RTR Planeta či Rossija 24. Kompletní nabídka multiplexu se vysílá volně.
technické parametry - NTV Mir:
• Express AM6 (53°E), freq. 11,457 GHz, pol. H, 3462, FEC 3/4, DVB-S2/QPSK, FTA
• Express AM6 (53°E), freq. 11,644 GHz, pol. H, 3462, FEC 3/4, DVB-S2/QPSK, FTA