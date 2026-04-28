Garfieldova Show přichází na obrazovky televize Minimax

Nejslavnější kocour na světě přichází na Minimax. Už 1. května se na dětském kanále televizní společnosti AMC Global Media - Central Europe objeví Garfieldova Show a přinese porci zábavy plné smíchu pro mladší diváky i dávku nostalgie pro jejich rodiče.
Na první pohled možná nepůsobí jako hvězda - je baculatý, sobecký a oranžový. Přesto je Garfield, klasická postava ze světa komiksů, už desítky let ikonou popkultury. Mnohé generace vyrůstaly na jeho vtipných, zábavných a občas i poučných dobrodružstvích, a nyní se s tímto ikonickým líným kocourem z dílny Jima Davise mohou seznámit i nové děti, a to právě na Minimaxu.
„Možná nemám vždy pravdu, ale nikdy se nemýlím.“ - Garfieldovo motto dokonale vystihuje tón úspěšného animovaného seriálu, který bude mít premiéru na oblíbeném dětském kanálu Minimax už 1. května. Jaký ten tón ve skutečnosti je, odhalují samotné příběhy.
Každodenní život Garfielda, hlavní postavy seriálu Garfieldova Show, se může zdát jednoduchý, ale realita bývá často překvapivě složitá. V poklidném předměstském domě svého dobrosrdečného, poněkud nešikovného a mírumilovného majitele Jona Arbuckla se kocour opakovaně dostává z jednoho průšvihu do druhého. Přesto se mu vždy podaří situaci nějak zachránit. Nuda u něj rozhodně nehrozí, i když kdykoli může, věnuje se svým oblíbeným činnostem: pojídání lasagní, dlouhému lenošení, sledování televize, a jen tak pro zábavu, škádlení svých spolubydlících či občasných návštěv.
Častým terčem jeho žertíků je Odie, dobrosrdečný a poněkud naivní žlutý bígl, který rád honí vlastní ocas a všechny zahrnuje slintající náklonností. Je to nevinný pejsek a věrný přítel, který nikdy nedrží zášť. A přestože si z něj Garfield pravidelně utahuje, nakonec mu vždy pomůže, ať to stojí cokoli.
Ať už jde o útok vesmírné lasagně, nebezpečí psího útulku, mimozemšťany měnící těla, skrytý poklad skřítků, paralelní světy, veverky žijící v korunách stromů nebo robota unášejícího domácí mazlíčky, nerozlučná dvojice kocoura a psa si vždy poradí i s těmi nejzapeklitějšími výzvami.
Garfieldovy kousky se však nikdy neobejdou bez následků. Zatímco malí diváci sledují, jak se hrdinové dostávají z potíží díky chytrým nápadům a důvtipu, zároveň se učí, jak snadno se může roztočit řetězec nečekaných, a často i problematických událostí.
Bláznivé vynálezy, mimozemšťané a zdánlivě nemožné mise - epizody Garfieldovy Show nabízejí jedinečnou kombinaci humoru a dobrodružství, která baví všechny napříč generacemi. V jádru přitom vždy nesou stejné poselství: i ten nejlínější kocour dokáže nastolit pořádek v chaosu - pokud se mu zrovna chce.
Seriál má premiéru 1. května na Minimaxu a bude se vysílat každý den od 19:05.
zdroj: AMC