Asociace komerčních televizí vstoupila do desátého roku existence

Letos na jaře uplynulo 9 let od vzniku Asociace komerčních televizí, která se za dobu své existence stala respektovaným hlasem komerčních vysílatelů a stabilním partnerem pro odbornou i legislativní debatu.
AKTV se i nadále účastní klíčových legislativních procesů, které mají dopad na působení komerčních televizí, aktivně se zapojuje do boje proti internetovému pirátství a rozvíjí osvětu ohledně televize jako důvěryhodného a efektivního reklamního média. V čele Asociace komerčních televizí, která sdružuje televizní skupiny Nova, Prima a Óčko, zůstává i pro další rok Marek Singer.
Hlavním tématem letošních aktivit AKTV bude ochrana autorských práv, a to zejména s důrazem na edukaci veřejnosti. Hlavním pilířem preventivních a osvětových aktivit AKTV je spuštění informačního webu NormalneLegalne.cz, který nabízí katalog legálních zdrojů obsahu i edukaci o problematice autorských práv. Cílem projektu je srozumitelně vysvětlovat, proč je respekt k autorským právům důležitý a jak mohou diváci snadno a bezpečně využívat legální nabídku obsahu. V letošním roce se předpokládá zapojení dalších partnerů z řad nositelů autorských práv, příprava obsáhlých edukačních materiálů a v neposlední řadě také informační kampaň.
V posledních několika letech jsme byli velmi aktivní v potírání pirátského šíření našeho chráněného obsahu, což zůstává jednou z našich priorit i v letošním roce. Rádi bychom však naše úspěšné právní kroky doplnili i preventivními opatřeními. Pirátské služby jsou čím dál sofistikovanější a pro běžné diváky může být obtížné je rozeznat od legálních služeb. Proto se letos chceme více zaměřit na edukaci,“ říká Marek Singer, prezident AKTV.
Vedle ochrany autorských práv se Asociace komerčních televizí systematicky věnuje podpoře televize jako efektivního a bezpečného reklamního média, které se dlouhodobě těší vysoké pozornosti a důvěře diváků. Prostřednictvím webu ScreenVoice.cz pravidelně přináší zajímavé aktuality, výsledky výzkumů a informace o trendech v oblasti televizní reklamy a světa total videa, a to jak z českého trhu, tak ze zahraničí.
zdroj: AKTV