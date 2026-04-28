Úterý, 28. dubna 2026, svátek má Vlastislav

Asociace komerčních televizí vstoupila do desátého roku existence

Letos na jaře uplynulo 9 let od vzniku Asociace komerčních televizí, která se za dobu své existence stala respektovaným hlasem komerčních vysílatelů a stabilním partnerem pro odbornou i legislativní debatu.

AKTV se i nadále účastní klíčových legislativních procesů, které mají dopad na působení komerčních televizí, aktivně se zapojuje do boje proti internetovému pirátství a rozvíjí osvětu ohledně televize jako důvěryhodného a efektivního reklamního média. V čele Asociace komerčních televizí, která sdružuje televizní skupiny Nova, Prima a Óčko, zůstává i pro další rok Marek Singer.

Hlavním tématem letošních aktivit AKTV bude ochrana autorských práv, a to zejména s důrazem na edukaci veřejnosti. Hlavním pilířem preventivních a osvětových aktivit AKTV je spuštění informačního webu NormalneLegalne.cz, který nabízí katalog legálních zdrojů obsahu i edukaci o problematice autorských práv. Cílem projektu je srozumitelně vysvětlovat, proč je respekt k autorským právům důležitý a jak mohou diváci snadno a bezpečně využívat legální nabídku obsahu. V letošním roce se předpokládá zapojení dalších partnerů z řad nositelů autorských práv, příprava obsáhlých edukačních materiálů a v neposlední řadě také informační kampaň.

V posledních několika letech jsme byli velmi aktivní v potírání pirátského šíření našeho chráněného obsahu, což zůstává jednou z našich priorit i v letošním roce. Rádi bychom však naše úspěšné právní kroky doplnili i preventivními opatřeními. Pirátské služby jsou čím dál sofistikovanější a pro běžné diváky může být obtížné je rozeznat od legálních služeb. Proto se letos chceme více zaměřit na edukaci,“ říká Marek Singer, prezident AKTV.

Vedle ochrany autorských práv se Asociace komerčních televizí systematicky věnuje podpoře televize jako efektivního a bezpečného reklamního média, které se dlouhodobě těší vysoké pozornosti a důvěře diváků. Prostřednictvím webu ScreenVoice.cz pravidelně přináší zajímavé aktuality, výsledky výzkumů a informace o trendech v oblasti televizní reklamy a světa total videa, a to jak z českého trhu, tak ze zahraničí.

zdroj: AKTV

Nový sportovní volný HD kanál před startem
Pecka.TV přidává do nabídky čtyři německé kanály
MCM ukončí 30. června vysílání
Dva satelity Astry na pozici 19,2°E šíří programy
Nový fotbalový kanál testuje na Astře
Skylink Live TV se rozšířil o Fishing and Hunting Channel
Music Box Classic chce vysílat s českou licencí
Velikonoce na TV Markíza: Filmové premiéry i oblíbené klasiky
Nové ruské stanice START volně na 42E
T-Mobile přináší zákazníkům Disney+
Pohádkový velikonoční víkend na FilmBoxu
Šlágr rádio opustilo sítě COLOR DAB
TV program

kanál CT1 20:10 Inspektorka Candice Renoirová VII
21:05 Rozpleteno
21:30 Četnické humoresky (17/39)
kanál CT2 20:00 Na cestách s Agathou Christie a Davidem Suchetem
20:55 Gabriela Soukalová: Pravda se pořád vyplatí
22:40 Věčný císař František Josef I.
kanál NOVA 20:20 Bratři a sestry (56)
21:40 Survivor Česko & Slovensko V (28)
23:00 Na vaší straně
kanál PRIMA 20:15 Polabí (63)
21:35 7 pádů Honzy Dědka
22:40 7 pádů Honzy Dědka
kanál SEZNAM 20:10 Kriminálka Staré Město 2 (5)
21:30 Labyrint 2 (1)
22:45 Profesionálové 4 (11)
kanál BARRANDOV 20:05 Policie Delta
21:00 Sejdeme se na Cibulce
22:05 Talkshow Tomáše Magnuska
kanál JEDNOTKA 20:30 Doktorka Alexandra
22:00 Vysoká škola zločinu II (2/6)
22:50 Rezidencia
kanál DVOJKA 20:10 Dedičstvo Rakúska - dóm, polmesiac a križiaci
20:55 Kráľ Karol III.: Človek za korunou
21:55 Súmrak bossov
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Dunaj, k vašim službám XIV. (7)
21:55 Rodinné prípady
22:45 Rodinné prípady
kanál JOJ-FAMILY 20:55 Skutečné vraždy: Co zaseješ, to sklidíš (8)
22:50 Stříbrná pila (3)
00:05 Skutečné příběhy

