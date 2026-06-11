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Nova Action v DVB-T2 přechodně v HD

DNES! | redakce | tisk | názory

Nova Action, jeden z žánrových programů české mediální skupiny Nova, je dostupný na klasickou pozemní anténu ve vysokém rozlišení (HDTV). Stanice vysílá stále na své programové pozici. Jen se změnilo rozlišení z SD na HD.

Stanice Nova Action je součástí celoplošné DVB-T2 Vysílací sítě 24 (multiplex 24), operátora Digital Broadcasting. Stejně jako všechny ostatní programy provozovatele.

Vysílání Nova Action je tradičně nabízeno v pozemní distribuci v HEVC/SD rozlišení (960x544p). Nyní mohou diváci krátkodobě sledovat vysílání ve full HD rozlišení (1920x1080p). Stejně tak jako u placených televizních operátorů na satelitu, v kabelových a internetových platformách.

Změna rozlišení Nova Action souvisí se startem MS ve fotbale 2026, na který skupina Nova má sublicenci od České televize. Divákům terestrického vysílání chce Nova Action zajistit stejný obrazový zážitek jako veřejnoprávní vysílatel.

S ohledem na to, že některé přenosy z MS ve fotbale 2026 budou i na hlavním programu TV Nova, očekává se, že distribuce v HD rozlišení bude dočasně dostupná v pozemním vysílání i u této stanice.

HD distribuci nabízí skupina Nova jako svoji prémiovou službu (za distribuční poplatky) všem televizním operátorům. V terestrickém vysílání se musí diváci jinak spokojit s SD kvalitou, kterou zde ale nabízí zcela zdarma.

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TV program

kanál CT1 20:10 Inspektorka Candice Renoirová VIII
21:05 Gejzír
21:35 Máte slovo s M. Jílkovou
kanál CT2 20:00 Modrá krev III
21:00 Národní klenoty
21:25 Cyklodálky 2 (8/8)
kanál NOVA 20:20 Policie Modrava I (13)
21:35 Survivor Česko & Slovensko V (48)
23:15 FBI V (16)
kanál PRIMA 20:15 Polabí (75)
21:35 Inkognito
22:40 Inkognito
kanál SEZNAM 20:10 Dívka na koštěti
21:55 Jeden z nich je vrah
23:50 Zákon a pořádek: Zločinné úmysly 4 (11)
kanál BARRANDOV 20:05 Josef Klíma: Jak jsem přežil devadesátky
21:00 Cyranův ostrov (5, 6)
22:05 Badatelé
kanál JEDNOTKA 20:30 Viera (2/9)
22:00 Komisár Montalbano
23:57 Vraždy vo Verdone
kanál DVOJKA 20:10 Prezidentka
22:00 SK dejiny
22:50 Najväčšie kriminálne prípady Slovenska
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Dunaj, k vašim službám XIV. (18)
21:55 Rodinné prípady
22:40 Rodinné prípady
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Inženýrská odysea (9)
21:25 Inženýrská odysea (10)
22:55 Tetička

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