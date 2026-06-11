Nova Action v DVB-T2 přechodně v HD

Nova Action v DVB-T2 přechodně v HDDNES! | redakce | tisk | názory
Nova Action, jeden z žánrových programů české mediální skupiny Nova, je dostupný na klasickou pozemní anténu ve vysokém rozlišení (HDTV). Stanice vysílá stále na své programové pozici. Jen se změnilo rozlišení z SD na HD.
Stanice Nova Action je součástí celoplošné DVB-T2 Vysílací sítě 24 (multiplex 24), operátora Digital Broadcasting. Stejně jako všechny ostatní programy provozovatele.
Vysílání Nova Action je tradičně nabízeno v pozemní distribuci v HEVC/SD rozlišení (960x544p). Nyní mohou diváci krátkodobě sledovat vysílání ve full HD rozlišení (1920x1080p). Stejně tak jako u placených televizních operátorů na satelitu, v kabelových a internetových platformách.
Změna rozlišení Nova Action souvisí se startem MS ve fotbale 2026, na který skupina Nova má sublicenci od České televize. Divákům terestrického vysílání chce Nova Action zajistit stejný obrazový zážitek jako veřejnoprávní vysílatel.
S ohledem na to, že některé přenosy z MS ve fotbale 2026 budou i na hlavním programu TV Nova, očekává se, že distribuce v HD rozlišení bude dočasně dostupná v pozemním vysílání i u této stanice.
HD distribuci nabízí skupina Nova jako svoji prémiovou službu (za distribuční poplatky) všem televizním operátorům. V terestrickém vysílání se musí diváci jinak spokojit s SD kvalitou, kterou zde ale nabízí zcela zdarma.