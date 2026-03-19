Čtvrtek, 19. března 2026, svátek má Josef

Programy ProSiebenSat.1 v DVB-T2 do roku 2030

Televizní programy společnosti ProSiebenSat.1 Media SE budou dostupné německým domácnostem na klasickou pozemní anténu v DVB-T2 až do 31. prosince 2030. Společnost podepsala smlouvu na dlouhodobou distribuci se společností Media Broadcast. Ta šíří programy v DVB-T2.

Díky prodloužení smlouvy se diváci mohou v dohledné budoucnosti těšit na známou programovou nabídku. Kanály ProSieben HD, Sat.1 HD, Sat.1 Gold HD, Kabel Eins HD, Sixx HD a ProSieben Maxx HD budou i nadále k dispozici v brilantní HD kvalitě prostřednictvím pozemní vysílací sítě DVB-T2 s předplatným Freenet TV.

Pro ProSiebenSat.1 je důležité, aby byl náš obsah dostupný divákům kdekoli a kdykoli. Proto jsem velmi potěšena, že na základě vynikající spolupráce z posledních let jsme nyní mohli dlouhodobě prodloužit naše partnerství se společností Media Broadcast pro distribuci našich kanálů prostřednictvím DVB-T2/HD. To znamená, že naše volně dostupné televizní kanály budou i nadále digitálně dostupné prostřednictvím antény v nejlepší kvalitě,“ říká Nicole Agudo Berbel, výkonná ředitelka a hlavní distribuční ředitelka společnosti ProSiebenSat.1.

Skylink: Start JOJ Svět CZ a JOJ Šport 2 HD
Turkmenský satelit zesílil signál pro Írán. Změna příjmu v Evropě
Skylink: JOJ Family překlopena do SD
JOJ Krimi odstartovala. Nahradila stanici WAU
Šlágr Rádio začalo vysílat v DAB
Kypr s distribučními DVB-T2 multiplexy na satelitu
Na TV JOJ se vrací legendární show Mama, ožeň ma
Vylepšená aplikace CANAL+ s technologiemi OpenAI
První rok Oneplay
Vodafone našel náhradu za kanály MTV - programy Deluxe Music
Velikonoce na TV Seznam: České pohádky, komedie i filmové klasiky
Konec hudebních kanálů Thats TV
TV program

kanál CT1 20:10 Inspektorka Candice Renoirová VI
21:00 Gejzír
21:35 Máte slovo s M. Jílkovou
kanál CT2 20:00 Modrá krev
21:00 Skryté skvosty III (1/10)
21:30 Naše lázně - Velké Losiny (8/10)
kanál NOVA 20:20 Bratři a sestry (45)
21:40 Survivor Česko & Slovensko V (12)
23:00 Kriminálka Vegas (9)
kanál PRIMA 20:15 Polabí (52)
21:35 Inkognito
22:40 Inkognito
kanál SEZNAM 20:10 Mladé víno
22:10 Kriminálka Staré Město (6)
23:25 Profesionálové 2 (11)
kanál BARRANDOV 20:05 Josef Klíma: Jak jsem přežil devadesátky
21:05 Cyranův poloostrov (7, 8)
22:20 Badatelé
kanál JEDNOTKA 20:30 Rosamunde Pilcherová: Výročie svadby
22:00 Komisár Montalbano
23:40 Julie Lescautová III
kanál DVOJKA 20:10 Radosť zo života
20:35 Signum laudis
22:05 SK dejiny
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Dunaj, k vašim službám XIII. (16)
21:55 Rodinné prípady
22:40 Rodinné prípady
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Muž na radnici (8)
21:45 Muž na radnici (9)
23:20 Medicopter 117 (40)

