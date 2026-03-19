Programy ProSiebenSat.1 v DVB-T2 do roku 2030
Televizní programy společnosti ProSiebenSat.1 Media SE budou dostupné německým domácnostem na klasickou pozemní anténu v DVB-T2 až do 31. prosince 2030. Společnost podepsala smlouvu na dlouhodobou distribuci se společností Media Broadcast. Ta šíří programy v DVB-T2.
Díky prodloužení smlouvy se diváci mohou v dohledné budoucnosti těšit na známou programovou nabídku. Kanály ProSieben HD, Sat.1 HD, Sat.1 Gold HD, Kabel Eins HD, Sixx HD a ProSieben Maxx HD budou i nadále k dispozici v brilantní HD kvalitě prostřednictvím pozemní vysílací sítě DVB-T2 s předplatným Freenet TV.
Pro ProSiebenSat.1 je důležité, aby byl náš obsah dostupný divákům kdekoli a kdykoli. Proto jsem velmi potěšena, že na základě vynikající spolupráce z posledních let jsme nyní mohli dlouhodobě prodloužit naše partnerství se společností Media Broadcast pro distribuci našich kanálů prostřednictvím DVB-T2/HD. To znamená, že naše volně dostupné televizní kanály budou i nadále digitálně dostupné prostřednictvím antény v nejlepší kvalitě,“ říká Nicole Agudo Berbel, výkonná ředitelka a hlavní distribuční ředitelka společnosti ProSiebenSat.1.