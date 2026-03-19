Prima LOVE rozdává lásku na obrazovkách už patnáct let

Nejromantičtější televizní kanál v Česku, Prima LOVE, zažívá nejvýznamnější milník v dospívání. V neděli 8. března na Mezinárodní den žen totiž oslavil své patnácté narozeniny. Divačkám přináší po celý rok nejen oblíbené romantické stálice, jakou jsou filmy podle příběhů Rosamunde Pilcherové nebo seriál se špetkou dramatu Záchranáři z hor, ale i zahraniční seriálové novinky, včetně premiérových romantických snímků.
Po triumfu s celosvětově úspěšnými tureckými telenovelami představí Prima LOVE na jaře divačkám tureckou novinku s názvem Ať se stane cokoli (Kendi Düşen Ağlamaz). A protože láska spojuje, i letos Prima LOVE oslaví své narozeniny na již tradiční akci DERMACOL LOVE DAY, která se uskuteční 1. května v pražské Grébovce.
Prima LOVE se už dostala do času svého dospívání a za tu dobu vyrostla v opravdu stabilní kanál, který je oblíbený u divaček napříč cílovými skupinami. Za poslední rok jsme do vysílání přinesli celosvětově úspěšné zahraniční seriály, především z turecké produkce, které jsou divácky velmi populární. Vedle toho skvěle zafungovaly také zamilované letní večerní série Osudové léto v... Letos na jaře pak přicházíme s novinkou opět z tureckých končin a po titulech jako Za hlasem srdce, Mé lepší já a Past na lásku se představí romantická telenovela Ať se stane cokoli, kterou uvedeme v květnu tohoto roku, v měsíci lásky. V předstihu bude dostupná na platformě prima+,“ odhaluje Alex Ruzek, programová ředitelka skupiny Prima.
Oblibu kanálu mezi českými ženami potvrzují i jeho čísla sledovanosti. Za posledních dvanáct měsíců dosáhl share v cílové skupině ženy 15+ v celodni na 2,81 %. Nejsledovanějšími pořady byly romantické příběhy z pera Rosamunde Pilcherové a německý dobrodružný dramatický seriál Záchranáři z hor.
Prima LOVE je historicky třetím kanálem Primy, její vysílání začalo 8. března 2011. Jméno kanálu LOVE je zkratka vytvořená iniciálami slov: Láska, Osudy, Vztahy, Emoce. Přesně ta charakterizují obsah kanálu, který je zaměřen na všechny ženy, které se chtějí bavit při sledování těch nejlepších seriálů, pořadů a filmů, a to v časech, které jsou pro ně nejvíc komfortní. Ty nejoblíbenější pořady, včetně seriálů a zamilovaných filmů, divačky mohou najít s předstihem také na prima+.
DERMACOL LOVE DAY 2026
Kanál Prima LOVE letos opět oslaví své narozeniny na oblíbeném, už osmém ročníku eventu DERMACOL LOVE DAY, který se bude konat tradičně 1. května. Pražská Grébovka se znovu promění v ten nejzamilovanější prostor se spoustou aktivit v duchu lásky, krásy a zábavy. Chybět nebudou hned dvě pódia, na kterých vystoupí Tereza Mašková, Xindl X, O5 a Radeček, Brixtn a další. Návštěvníci si budou moci užít den plný hýčkání za doprovodu svých drahých poloviček i těch nejmenších. Těšit se mohou samozřejmě na známé tváře televize Prima v čele s moderátory Evou Hecko Perkausovou a Romanem Šebrlem. Nebude chybět ani autogramiáda protagonistů různých pořadů TV Prima. Více informací o akci naleznete na webu www.dermacolloveday.cz.
Zdroj dat: ATO, L+TS0-3 BS
zdroj: FTV Prima