CANAL+ v dubnu: Pan Nikdo proti Putinovi či Prachová příšera
CANAL+ exkluzivně zařadil do své nabídky oscarový dokument Pan Nikdo proti Putinovi a v dubnu představí premiéru seriálu vlastní tvorby Hvězdná hodina vrahů podle stejnojmenného románu Pavla Kohouta, která vznikla v rakousko-německé koprodukci pod značkou CANAL+ Original.
Další vlastní tvorbou je dokuseriál o největší produkci taneční drogy extáze Disco Buiscuits. CANAL+ také nabídne v premiéře hororový thriller Prachová příšera v hlavní roli s hereckou hvězdou Madsem Mikkelsenem.
Pan Nikdo proti Putinovi (Mr. Nobody Against Putin, 2025)
Od 13. března je na streamovací platformě exkluzivně dostupný česko-dánský dokument Pan Nikdo proti Putinovi, který získal Oscara za nejlepší celovečerní dokumentární film. Snímek přináší jedinečné svědectví o ruském školství po invazi na Ukrajinu a odvaze jednotlivce postavit se státní propagandě. Dokument režisérů Davida Borensteina a Pavla Talankina vznikl jako koprodukce dánské společnosti Made in Copenhagen producentky Helle Faber a české společnosti PINK, zastupované Alžbětou Karáskovou a Radovanem Síbrtem. Hlavní postavou je učitel a školní kameraman Pavel „Paša“ Talankin z uralského města Karabaš, který dokumentoval každodenní život školy, jež se po ruské invazi postupně stala nástrojem státní ideologie. Když propaganda a militarizace dětí překročily únosnou mez, tajně své záznamy vyvezl a proměnil je v dokumentární svědectví. Film nabízí intimní a zároveň mrazivý pohled na to, jak politická moc proniká do vzdělávacího systému a ovlivňuje nejmladší generaci. Příběh obyčejného učitele, jenž riskoval vlastní bezpečí, aby odhalil realitu současného Ruska, se stal jedním z nejvýraznějších dokumentů současnosti. S velkým úspěchem byl uveden na světových filmových festivalech a triumfoval na letošních Oscarech - 98. ročníku Cen Americké filmové a televizní akademie.
PREMIÉRY SERIÁLŮ
3. dubna
Hvězdná hodina vrahů (Final Hours) - CANAL+ Original (Rakousko, 2025)
Historicko-kriminální drama podle stejnojmenného románu Pavla Kohouta se odehrává během druhé světové války v Praze. Město je okupováno německými vojsky, ale s koncem konfliktu se očekává příchod osvobozujících armád. Český vrchní inspektor Beran (Karel Dobrý) a jeho asistent Morava (Jonas Nay) pátrají po sériovém vrahovi. Během vyšetřování je každý Moravův krok sledován gestapákem Bubackem (Nicholas Ofczarek). Ten má za úkol podávat svému nacistickému nadřízenému Meckerlemu (Devid Striesow) zprávy o tom, jak úzce je pražská policie propojena s českým odbojovým hnutím. Když do Prahy dorazí sovětská vojska, v ozbrojeném povstání proti okupantům se i ti nejnevinnější stávají vrahy. Seriál režiséra Christophera Schiera vypráví hluboké podobenství o mechanismech násilí, nenávisti a vražd a jejich náboženském a nacionalistickém ospravedlnění. Čtyřdílná minisérie (4× 45 min) vznikla v německo-rakouské koprodukci.
17. dubna
Disco Biscuits - CANAL+ Original (Nizozemsko, 2025)
Čtyřdílný dokuseriál Disco Biscuits z produkce CANAL+ se zaměřuje na výrobu a globální distribuci taneční drogy extáze. Ukazuje, jak se nizozemský region Brabant stal jedním z hlavních center miliardového byznysu, který po desetiletí zásoboval Evropu i další části světa syntetickou drogou známou jako MDMA nebo éčko. Z anonymních stodol, chlívků a improvizovaných laboratoří putovaly barevné tablety na taneční parkety po celém světě. Prostřednictvím mezinárodních pašeráckých sítí se dostávaly do destinací od Tel Avivu po Tokio či od Melbourne až po Mexiko a často právě přes střední Evropu včetně České republiky.
Série přináší autentické výpovědi lidí, kteří stáli u zrodu a rozmachu tohoto byznysu - výrobců a dealerů, ale i policistů a vyšetřovatelů. Někteří aktéři nizozemského podsvětí zde poprvé otevřeně popisují fungování ilegálních laboratoří a distribučních sítí i střety s policií. Dokument zároveň ukazuje kontrast mezi obrazem extáze jako „pilulky lásky“, spojované s klubovou kulturou, a temnou realitou organizovaného zločinu, násilí a toxického odpadu z výroby drog. Seriál tak otevírá širší debatu o tom, jak Evropa čelí fenoménu syntetických drog propojujících hudební scénu s globálním kriminálním byznysem.
26. dubna
Prachová příšera (Dust Bunny, 2025)
Osmiletá Aurora zůstává sama v domě poté, co její rodina záhadně zmizela. Dívka je přesvědčená, že za zmizením stojí děsivá příšera skrytá pod postelí, která se živí těmi, jež Aurora miluje. Zoufalá vyhledá pomoc u svého podivínského souseda (Mads Mikkelsen) a společně se pouštějí do riskantního plánu, jak bytost zničit. Postupně se noří do temných koutů domu, kde se realita mísí s fantazií, a otázka, zda je příšera skutečná, zůstává otevřená. Hororový thriller režíroval a napsal Bryan Fuller, tvůrce kultovního seriálu Hannibal, na němž spolupracoval právě s Mikkelsenem. Postava souseda byla navíc napsána přímo pro něj. Mikkelsen tak do role vnáší svou typickou charismatickou temnotu i nejednoznačnost, díky nimž jeho postava balancuje mezi ochráncem a potenciální hrozbou. Po jeho boku se ve filmu objevují také další výrazné herecké osobnosti jako Sigourney Weaver nebo David Dastmalchian. Film měl světovou premiéru v září 2025 na MFF v Torontu v sekci Midnight Madness.
APPLE TV
3. dubna
Sousedská tajemství, série 2
Finančnímu mágovi (Jon Hamm) se neočekávaně rozpadne manželství a také přijde o práci. Aby zůstal nad vodou, začne obírat své zámožné sousedy. Okrádání lidí z okruhu jeho známých ho sice neobvykle těší, ale postupně se zaplete do něčeho velice nebezpečného...
zdroj: CANAL+