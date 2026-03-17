ČT :D již podesáté spouští anketu Ámos Sympaťák
V průběhu 33. ročníku ankety Zlatý Ámos mohou diváci České televize hlasovat pro jednoho ze šesti finalistů, který získá titul Ámos Sympaťák. Hlasování probíhá na webu ČT :D do 27. března.
ČT :D se tradičně připojuje k anketě Zlatý Ámos a na svém webu spouští anketu Ámos Sympaťák. Nejen žáci mohou vybírat nejsympatičtějšího učitele a ukázat, kdo je pro ně opravdovým vzorem.
„
Déčko je již deset let hrdým partnerem Zlatého Ámose a vyjadřuje podporu všem schopným učitelům. Anketa Ámos Sympaťák ukazuje dětem, že učitel může být vzorem nejen ve vědomostech, ale i v přístupu a motivaci,“ sdělil výkonný ředitel ČT :D Petr Koliha.
Výsledky hlasování budou zveřejněny na programu ČT :D ve zpravodajském magazínu Zprávičky 27. března.
Ámos Sympaťák: https://decko.ceskatelevize.cz/zlaty-amos-2026.
zdroj: ČT